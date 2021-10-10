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蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

馬英九雙十嗆蔡英文：討厭中華民國 為什麼不辭職？

記者劉宛琳／台北10日電
前總統馬英九10日上午參加國民黨部前升旗典禮，致詞時批評蔡英文總統讓中華民國消失。(記者劉宛琳／攝影)
前總統馬英九10日上午參加國民黨部前升旗典禮，致詞時批評蔡英文總統讓中華民國消失。(記者劉宛琳／攝影)

前總統馬英九上午參加國民黨部前升旗典禮，致詞時批評蔡英文總統讓中華民國消失。他說，中華民國是憲法上的國名，但是最近蔡總統投稿美國「外交事務」雙月刊，署名卻是「台灣總統」（President of Taiwan），中華民國（R.O.C）不見了，「請問蔡英文總統，您當的是哪一國的總統？今天我們要慶祝的，是哪一國的國慶？」

馬英九表示，一個國家元首在國際著名期刊說錯國名，全世界都看到，這是很嚴重的事情。前總統李登輝總統任內也曾投書這份刊物，署名就是「中華民國總統」；他擔任總統8年，4次投書美國媒體，一律都署名「中華民國總統」。為什麼李總統跟他都做得到，蔡總統卻做不到呢？蔡總統跟我們不同一國嗎？還是蔡總統想改變我們的國號？

馬英九說，蔡政府這種態度，其實有跡可循。外交部長吳釗燮最近在美國演講時，提到政府正在推動正名，希望我國能「使用真正的名字」。駐美代表蕭美琴早已把自己的官銜改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）。請問蔡總統，他們這樣做，是蔡總統指示辦理的嗎？

馬英九表示，蔡政府執政五年多來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下台灣、西元紀年與雙十圖騰，而不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶日」，「請問蔡總統，中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，你為什麼不辭職下台呢？」

馬英九指出，「憲法」第48條明定，總統就職時宣誓：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」他認為蔡英文用錯國號，已經違背了她的誓詞，應該為「中華民國消失」這件事鄭重道歉，否則有負國人所託，更對不起過去為中華民國犧牲奉獻的先賢先烈。

馬英九 台灣 美國

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