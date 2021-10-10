「沒吃過20元麵線」高嘉瑜貼文酸主計長 引綠營內戰

民進黨立委高嘉瑜（左）臉書貼文，「從小吃到大沒吃過一碗20元（台幣）的麵線」，引發同黨「麵線內戰」。（取材自臉書）

行政院主計總處主計長朱澤民「一碗蚵仔麵線20元（台幣，下同，約0.7美元）」，引發譁然。民進黨 立委高嘉瑜在臉書 貼文，「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」，意外點燃「麵線內亂」；民進黨立委林宜瑾在高臉書留言開嗆，「妳這樣噹（意指消遣）我們執政黨主計長，是有多爽？」黨籍立委鄭運鵬也表示，看到本黨立委蹭新聞消遣主計長，他覺得很感慨。

鄭運鵬說，如果以在立法院的時間來算，主計長絕對比衛福部長陳時中還長還晚，回去還要處理主計總處的業務，除了吃便當，也沒別的可以吃了，連自己去買便當的時間可能都沒有；朱是位不太應酬的首長，所以不是那種吃高檔餐廳不知一般小吃價格的天上人間，只是沒有時間過日常生活，蹭新聞消遣這麼盡職的首長並不好玩，真的很感慨。

對於同黨立委「指教」，高嘉瑜昨再透過臉書表示，數十年不漲價的銅板美食 ，多數賣的是人情味，而不是真實的平均物價；背後成本是用店家自己的勞力跟汗水填補，飛漲的物價跟房價，也不會因爲這些平民美食就不存在。部分網友也留言反嗆林宜瑾，「自己黨的就不能噹了嗎，民進黨越來越不演了」、「說實話錯了嗎？」「這樣妳有多不爽？我們也不懂，請指教！」