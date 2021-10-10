冷眼集／罷免戰 既怕神對手 更怕豬隊友

經濟部日前舉辦「艋舺美食饗宴記者會」，經濟部長王美花（右）公開肯定立委林昶佐（左）。（本報資料照片）

罷免是一場「厭惡度投票 」，既怕神對手，更怕豬隊友。

罷免立委陳柏惟大戰23日登場，下一位被鎖定罷免的對象極可能是立委林昶佐，「刪Ｑ罷昶」箭在弦上。陳柏惟最近不斷被起底黑歷史，民進黨 立委也頻頻擂鼓助陣，「刪Ｑ大戰」正面交鋒；林昶佐雖然刻意低調固樁，但隨著罷免第二階段連署書9日送件，加上經濟部長王美花公開支持，可能激起「清林散昶」戰力。

一般的選舉投票，是喜好度選擇，愈多選民支持就能當選；不同於選舉投票，罷免的對象只有一人，投票結果代表討厭的集結，「重點不只是有多少人喜歡你，更要極力減少討厭你的選民」。

任何一邊的風吹草動，都可能形成罷免投票的「蝴蝶效應」。陳柏惟十多年前的肇逃、涉賭等年少輕狂被起底，儘管網路負評不斷，但也激起同情聲浪；民進黨立委邱泰源以醫師公會理事長名義送花相挺，醫界也立刻出現反彈聲音。

同樣地，王美花在經濟部振興活動中，面對記者提問時公開表態支持林昶佐，隨即引發爭議。

政務官能否對罷免投票表態，在法律上容有灰色空間，但經長掌握重大國家資源，王美花身分更非同小可，在公帑舉辦的公開活動中，首長沒有個人身分，王美花難道代表經濟部反罷免？經濟部呼籲外界「振興多一點、政治少一點」，說別人，同時也在說自己。

罷免案就像一枚石頭投入池中，一個人的喜歡，可能激起更多人的討厭。「刪Ｑ」或「散昶」投票，背後代表已集結了成千上萬人的厭惡程度；民進黨此刻對罷免案敲邊鼓，陣陣漣漪也可能掀起「討厭民進黨」巨浪，結果難料。