我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

冷眼集／罷免戰 既怕神對手 更怕豬隊友

記者 林政忠
經濟部日前舉辦「艋舺美食饗宴記者會」，經濟部長王美花（右）公開肯定立委林昶佐（左）。（本報資料照片）
經濟部日前舉辦「艋舺美食饗宴記者會」，經濟部長王美花（右）公開肯定立委林昶佐（左）。（本報資料照片）

罷免是一場「厭惡度投票」，既怕神對手，更怕豬隊友。

罷免立委陳柏惟大戰23日登場，下一位被鎖定罷免的對象極可能是立委林昶佐，「刪Ｑ罷昶」箭在弦上。陳柏惟最近不斷被起底黑歷史，民進黨立委也頻頻擂鼓助陣，「刪Ｑ大戰」正面交鋒；林昶佐雖然刻意低調固樁，但隨著罷免第二階段連署書9日送件，加上經濟部長王美花公開支持，可能激起「清林散昶」戰力。

一般的選舉投票，是喜好度選擇，愈多選民支持就能當選；不同於選舉投票，罷免的對象只有一人，投票結果代表討厭的集結，「重點不只是有多少人喜歡你，更要極力減少討厭你的選民」。

任何一邊的風吹草動，都可能形成罷免投票的「蝴蝶效應」。陳柏惟十多年前的肇逃、涉賭等年少輕狂被起底，儘管網路負評不斷，但也激起同情聲浪；民進黨立委邱泰源以醫師公會理事長名義送花相挺，醫界也立刻出現反彈聲音。

同樣地，王美花在經濟部振興活動中，面對記者提問時公開表態支持林昶佐，隨即引發爭議。

政務官能否對罷免投票表態，在法律上容有灰色空間，但經長掌握重大國家資源，王美花身分更非同小可，在公帑舉辦的公開活動中，首長沒有個人身分，王美花難道代表經濟部反罷免？經濟部呼籲外界「振興多一點、政治少一點」，說別人，同時也在說自己。

罷免案就像一枚石頭投入池中，一個人的喜歡，可能激起更多人的討厭。「刪Ｑ」或「散昶」投票，背後代表已集結了成千上萬人的厭惡程度；民進黨此刻對罷免案敲邊鼓，陣陣漣漪也可能掀起「討厭民進黨」巨浪，結果難料。

投票 民進黨

上一則

台大電機女學生指控狼師 改口道歉承認自己造假

下一則

馬辦：蔡英文國慶談話讓中華民國從110年折壽成72年

延伸閱讀

罷免倒數 陳柏惟自比雜草 藍：選民相信嗎？

罷免倒數 陳柏惟自比雜草 藍：選民相信嗎？
黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數

黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數
不只肇逃還涉賭？陳柏惟：只是打電動…綠營加油團消音

不只肇逃還涉賭？陳柏惟：只是打電動…綠營加油團消音
陳柏惟被爆曾肇逃 丁允恭酒駕不起訴

陳柏惟被爆曾肇逃 丁允恭酒駕不起訴

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員