罷免案激戰 名嘴挺刪Q 醫界百人連署挺3Q

「刪Q大戰」正面交鋒，台中牙醫師嚴馨雯（右）9日號召醫界出面力挺，立委陳柏惟（左）一度激動落淚。（記者趙容萱／攝影）

台灣 基進立委陳柏惟罷免投票23日登場，罷免立委林昶佐團體昨天也繳交超過3萬份的第二階段連署書，不僅民進黨 立委邱泰源以醫師公會名義送花力挺陳柏惟，經濟部長王美花也在經濟部記者會公開支持林昶佐，雙雙引發議論。

國民黨 台北市議員王鴻薇質疑，在罷昶第二階段連署書送件前，王美花居然刻意大動作力挺林昶佐，利用經濟部10月7日舉辦「艋舺美食饗宴記者會」場合，公開說「對一位用心問政的立委，你忍心把他罷免掉嗎？」把經濟部記者會變成力挺林昶佐大會，要說多難看就有多難看。

經濟部表示，當天活動是為了振興萬華，台北市黃珊珊副市長也參加並感謝經濟部，外界不必做太多政治解讀。至於罷免的話題，是王美花回答記者提問，就部長的了解，林昶佐確實認真協助萬華在地，希望「振興多一點、政治少一點」。林昶佐表示，全民都在拚經濟，發起罷免的國民黨應思考，是不是還要到處進行報復性罷免。

部分醫界代表昨赴台中聲援陳柏惟。醫師林靜儀說，醫界有百人連署相挺。中台灣牙醫師小英之友會長黃立賢說，輸不起的政黨沒有運動家精神。看見醫界支持，陳柏惟一度感動落淚。

醫師公會全聯會臉書專頁也以「醫界感謝陳柏惟立委為人民生命及健康權益的努力」為題，感謝陳柏惟多次為醫界爭取權益，兼任公會理事長的邱泰源更赴陳柏惟國會辦公室送花支持，此舉引發醫師全聯會內部不滿，前祕書長蔡明忠抨擊，邱泰源僅代表個人立場，不應以全聯會發聲明。時代力量屏東黨部主委詹智鈞則認為，身為民進黨立委的邱泰源，讓醫師全聯會淪為執政黨發聲工具。

罷免團體「刪Q總部」昨發起市場掃街，國民黨台北市議員李明賢、名嘴董智森等人到場助陣。李明賢說，這場選舉不是藍綠對決，而是政治人物誠實的檢驗。董智森說，沒人能原諒肇事逃逸，「塔綠班」卻為陳柏惟肇逃喊「加油」，罷免案如果不過關，年底四大公投也很難過關。

今年初剛被罷免的桃園市前議員王浩宇說，陳柏惟黑歷史被挖出來，好感度已降至20%以下，該選區「討厭」對比「喜歡」陳柏惟的選民已變成2：1，同意票逼近通過門檻，如果太多民進黨人物表態，反而會激出藍營支持者投票。

面對外界質疑綠營將如何力挺陳柏惟？民進黨立委許智傑昨表示，將對「淺藍民眾」加強反動員。