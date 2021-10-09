新聞評論／20元蚵仔麵線的虛浮官僚決策

原物料上漲引發通膨蠢動，主計長朱澤民7日被立委詢問一碗蚵仔麵線多少錢，回答「20塊左右吧」，引起現場譁然，也遭國民黨立委批評不食人間煙火。（記者潘俊宏／攝影）

國際食品和原油價狂飆，主計總處公布9月消費者物價指數年增率上升2.63％，創下八年新高，也是今年第四度突破通膨警戒線。立委擔心通膨影響民生，主計長朱澤民稱這是短期上漲，「今年不會通膨」。為了測試官員對民情的掌握，立委問他蚵仔麵線的價格，朱澤民答稱「一碗20元（台幣，下同）」。這個答覆引發立委譁然，也引爆網路討論；大家都在問：全台哪裡找得到「主計長指定」的蚵仔麵線？

以單一商品的價格來考問官員，未必合理；但朱澤民的回答之所以引發熱議，就在於他的認知偏離現實太遠。一碗20元的答案，可能是朱澤民真的「何不食肉糜」，不知當今民生物價行情；也可能是朱澤民未意識到自己的職責及國會答詢的嚴肅性，因而信口開河，胡亂應付立委的提問，致使這段詢答顯得荒謬不已。

正因朱澤民的輕忽心態，也使他辯稱最近物價指數偏高是去年基期低所造成之說，難以取信於民。立委紛紛提醒他：連央行都說物價已是「溫和通膨」，且中國大陸最近發生限電危機及原物料價格上升，全球能源也告急，台灣 對國際輸入性通膨必須有所警覺，不要以為可以獨步全球。

內閣官員在立法院備詢時信口開河，在閣揆蘇貞昌的領銜示範下，已經變得越來越隨便。民進黨仗恃「完全執政」的優勢，對執政的責任變得極為輕慢，根本不把在野黨放在眼裡，更忘了執政者要對人民負責。即使立法院成立「調閱委員會」，但行政院對於立法院索取的資料，一概能拖就拖，能賴就賴。即連監察院審計部要調查疫苗 採購資料，衛福部一句「沒人力配合」就大剌剌擋掉，也讓決策透明化成為虛話。

官員不重視國會、不在乎調查的結果，便出現了不顧法制程序胡亂挪用預算 的濫權作為。最明顯的例子是，都要開始發五倍券了，但它追加預算的程序其實仍未完成審議。朱澤民辯稱，這是「緊急狀況」的不得已作法；此話無法言之成理。請問，發五倍券有何「緊急狀況」？五年半來，蔡政府光是用「特別預算」的名目，就花掉了2兆元的公帑，並瞞天過海偷渡各種分贓、補貼及大內宣標案。如此視監督如無物，還自稱「最遵守財政紀律」，真是愚弄百姓到極點。

如今的立法院，連橡皮圖章都稱不上，行政院大剌剌撒錢花錢，事後再找名目報銷。這次五倍券和各式加碼券的設計就是這樣，各部會七拼八湊各顯神通撒錢，哪重什麼財政紀律？政院更吃定立委不敢擋「紅包」的心理，拿人民納稅錢「周周開獎」，來麻痺民眾的不滿情緒。

最諷刺的是，蘇內閣工於這種瞞天過海的虛幻施政，卻窮於應對國家的現實危機。蔡政府編了8000多億元的防疫紓困特別預算，卻不肯老老實實花錢購買疫苗及治療藥物，最後我們的疫苗多數仰賴民間和外國捐贈，不是民主國家的笑話嗎？此外，台灣要加入CPTPP，許多產業將受衝擊，政府卻連對策都提不出來。包括蔡總統力推的能源轉型目標，綠能發電今年理應達到12％，但迄今卻連5％都不到。政府在嘲笑對岸限電之餘，沒意識到自己的能源政策也面對跳票危機嗎？

蘇內閣這種「裝忙」與「瞎吹」的執政風格，堪稱史上最浮誇，民眾的耐性已到了極限，連民進黨人都私下叫苦。蔡總統難道樂在其中，否則，為何遲不更換閣揆？惡劣的是，一個把專業變不見的政府，滿腦子想著黨派利益，想著如何驅使百姓，到底要把台灣帶到哪裡去？