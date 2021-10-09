黑白集／中研院能被媚俗綠委改名？

民進黨立委范雲。(本報資料照片)

玩了幾十年，民進黨 的政治遊戲仍留在拆銅像、改名的老招，毫無寸進。前不久，促轉會要求拆除中正紀念堂的蔣公銅像，連民進黨民調都顯示有54%民眾反對。現在民進黨把矛頭轉向中研院，逼它改名，說其英文名稱的「Sinica」會讓人誤以為是「中國 的」科學院。這完全是胡說。

中研院的外文名稱「Academia Sinica」是拉丁語，全球只此一家，別無分號；和對岸的「中國科學院」或「中國社科院」，絕無混淆之虞。中研院成立於1927年，迄今將近百年，學術地位深受國際肯定；若將它改名，國際間反而會認不得它。

提出改名之議的，是綠委范雲。大家都記得她是「3+11」的幕後黑手，但捅出800多人喪生的疫情後，她退縮不認帳。以范雲的學術資歷，未必進得了中研院；現在她卻要利用自己的政治權力，強迫中研院改名。如此跳梁小丑當家的台灣 ，不奇怪嗎？

必須一提的是，中研院當初設立是國民黨中評委李石曾提議，蔡元培出任了首任院長；1954年在台復院後，為台灣栽培了無數學術菁英。中研院百年來學術地位崇高，如今卻是媚俗的綠委逼它改名，這就是民進黨的文化水平嗎？

蔡政府不如先數數自己對台灣學術的貢獻。若嫌不夠，就把中研院打成國民黨的「附隨組織」吧！