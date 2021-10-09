罷免倒數 陳柏惟自比雜草 藍：選民相信嗎？

立委陳柏惟近期被連環爆料，他自比是雜草，但「雜草通常也活最久」。(記者季相儒／攝影)

距離台灣 基進黨立委陳柏惟罷免投票 日只剩半個月，近來他先被掀出肇事逃逸黑歷史，又因為賭博性電玩引發爭議。民進黨桃園市前議員王浩宇表示，陳柏惟好感度掉到20%以下；陳昨也舉行記者會表示，不後悔年少輕狂，更自比是「草根長出來的一支雜草，但雜草通常也是活最久的」。

台灣基進黨指控國民黨 「大黨欺負小黨、有錢人欺負窮人」。國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨只有「是與非、對與錯」，陳有沒有認真問政、個人言行有沒有符合民代準則，相信選民會理性判斷。前立委顏寬恒指出，民眾對政治人物的要求很簡單，「能夠相信你說的話」。

對於在電子遊藝場玩「賓果星球」機台是否算賭博？陳柏惟說，「看你怎麼定義，機台代幣可以換禮品或帶回家」，把機台彩票或代幣拿去換現金就是賭，但他沒有要換現金，只是下班休閒娛樂。

陳也說，他去的電子遊藝場是合法店家，裡面有人賭博是人的問題，「小時候誰沒看過家人打麻將，你們有檢舉過爸爸媽媽嗎？」

對於遭質疑選上立委後，存款一年內從台幣零元暴增至441萬元，陳柏惟表示，主要來自選舉補助款及個人原本存款，若再加上薪水、通告收入，這不是很過分的數字，房產升值則是因為市場價格波動，他沒有因為當立委大富大貴，35歲有一台車跟房子不是太過分的事。

王浩宇則表示，陳柏惟沒有選擇冷處理罷免案而是選擇正面對決，但如今狀況變得相當危險，「他的好感度已經從30%降到20%以下，而且藍營的毀滅戰還在繼續，同意票已經逼近通過門檻，而且有持續上升的趨勢。」