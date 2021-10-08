新聞眼／發紅包不顧法制 納稅錢誰把關？

振興五倍券紙本預約8日起領券。(中央社)

振興五倍券8日上路開放消費，這本是不少民眾期待，卻凸顯蔡政府不循法制。原因是，五倍券的財源「紓困 5.0預算 」仍在立法院財政委員會等待審查。政府拿人民納稅錢當財神爺，卻無視象徵民意的國會，如此亂無章法，也形同否決台灣 的民主機制。

本土疫情衝擊台灣民生經濟，行政院加碼重啟振興券，雖被質疑效益未必如預期，但對民眾也不無小補，搭配如全民大摸彩的加碼券，確實創造一波小確幸。

姑不論行政院此次推動振興五倍券一波三折，最後大轉彎，免收1000元台幣，還稱「經濟成長果實與全民共享」，政策品質備受詬病；離譜的是，行政院明知9月下旬立法院才開議，卻早就規畫10月8日啟動五倍券消費，而五倍券財源「紓困5.0預算」卻遲至兩周前才送立院，至今還未完成審議，不僅「先射箭再畫靶」，還「挾人民以令立委」，視國會把關預算職權如無物。

其實，不只五倍券，近日引發爭議的2400億元台幣國防特別預算，立法院6日國防委員會才初審通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，法源都還沒三讀，特別預算案根本還沒編列送審，高效能艦艇後續艦第二艦當天竟已「同步」開工，更足見民進黨政府將立法院當橡皮圖章，甚至連蓋章這一關都跳過。

自蔡英文總統就任以來，民進黨政府特別預算編列浮濫已非新鮮事，如今卻連連便宜行事，不顧起碼的法制。見微知著，當大家拿到裝著自己繳的納稅錢大紅包時，也該想想：你的荷包，有誰能把關嗎？