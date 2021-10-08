預算還在審 五倍券領用上路 藍委批先斬後奏破壞體制

振興五倍券8日正式上路、領用。經濟部長王美花（右）7日出席「迺艋舺吃好料，振興逗陣走」活動，已有攤商準備看板宣傳，歡迎民眾使用五倍券。(記者曾吉松／攝影)

振興五倍券今天正式上路、領用。行政院長蘇貞昌昨天主持行政院會時表示，已1600萬人完成數位綁定與預約，適逢國慶連假，可預見眾多民眾出遊消費，呼籲防疫不鬆懈。經濟部昨也宣布三大加碼措施，包括10月29日前綁定數位者，可抽電動自行車和高級旅宿券，好食券也同步加碼，29日前綁定，「人數無上限」統統有。

紙本五倍券今起開始領用，第一梯次完成紙本券預訂的民眾，今天上午9時起，兩周內可到指定超商 超市領券。經濟部表示，各超商超市五倍券採每日適量配送，若當天的份數領完，會盡速補貨、滿足需求。

不過國民黨立委賴士葆昨天表示，五倍券的預算 來源「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」第四次追加預算案，前天剛在立法院完成詢答，尚未完成審議，就要開始全面發放，行政院明顯是違法先斬後奏，「當立法院塑膠，乾脆把立法院廢掉算了」。

賴士葆在立院財政委員會質詢，根據相關法律，若預算尚未在立院完成審議，確實仍可先動用一小部分，但法條載明須符合「緊急需要」要件；目前台灣疫情已趨緩，緊急需要的情況僅剩中低收入 戶，若要先發給中低收入戶也相信立院能同意，但行政院做法卻是要全面發放五倍券，實不合理。

賴士葆指出，蘇貞昌如此著急著發五倍券，是因為面臨閣揆保衛戰，為了救年底的公投，為了救自己的官位，不惜破壞體制，如此先斬後奏，相當不尊重立法院。

主計長朱澤民表示，這是主管單位根據經濟情勢的措施，「緊急需要」指的就是希望乘國慶連假，有很多服務業生意不好、觀光飯店生意不好之時，能在這幾天帶動經濟，且不是全面發放，目前有些券有一些還沒印好，是先完成登記的才先發。

針對五倍券推出可帶動內需，行政院發言人羅秉成說，三倍券帶來1000億元台幣經濟效益，預期五倍券若能跟去年一樣，領用、擴大消費，對經濟刺激效應可達2000億元。