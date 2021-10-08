我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

預算還在審 五倍券領用上路 藍委批先斬後奏破壞體制

台灣新聞組╱台北8日電
振興五倍券8日正式上路、領用。經濟部長王美花（右）7日出席「迺艋舺吃好料，振興逗陣走」活動，已有攤商準備看板宣傳，歡迎民眾使用五倍券。(記者曾吉松／攝影)
振興五倍券8日正式上路、領用。經濟部長王美花（右）7日出席「迺艋舺吃好料，振興逗陣走」活動，已有攤商準備看板宣傳，歡迎民眾使用五倍券。(記者曾吉松／攝影)

振興五倍券今天正式上路、領用。行政院長蘇貞昌昨天主持行政院會時表示，已1600萬人完成數位綁定與預約，適逢國慶連假，可預見眾多民眾出遊消費，呼籲防疫不鬆懈。經濟部昨也宣布三大加碼措施，包括10月29日前綁定數位者，可抽電動自行車和高級旅宿券，好食券也同步加碼，29日前綁定，「人數無上限」統統有。

紙本五倍券今起開始領用，第一梯次完成紙本券預訂的民眾，今天上午9時起，兩周內可到指定超商超市領券。經濟部表示，各超商超市五倍券採每日適量配送，若當天的份數領完，會盡速補貨、滿足需求。

不過國民黨立委賴士葆昨天表示，五倍券的預算來源「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」第四次追加預算案，前天剛在立法院完成詢答，尚未完成審議，就要開始全面發放，行政院明顯是違法先斬後奏，「當立法院塑膠，乾脆把立法院廢掉算了」。

賴士葆在立院財政委員會質詢，根據相關法律，若預算尚未在立院完成審議，確實仍可先動用一小部分，但法條載明須符合「緊急需要」要件；目前台灣疫情已趨緩，緊急需要的情況僅剩中低收入戶，若要先發給中低收入戶也相信立院能同意，但行政院做法卻是要全面發放五倍券，實不合理。

賴士葆指出，蘇貞昌如此著急著發五倍券，是因為面臨閣揆保衛戰，為了救年底的公投，為了救自己的官位，不惜破壞體制，如此先斬後奏，相當不尊重立法院。

主計長朱澤民表示，這是主管單位根據經濟情勢的措施，「緊急需要」指的就是希望乘國慶連假，有很多服務業生意不好、觀光飯店生意不好之時，能在這幾天帶動經濟，且不是全面發放，目前有些券有一些還沒印好，是先完成登記的才先發。

針對五倍券推出可帶動內需，行政院發言人羅秉成說，三倍券帶來1000億元台幣經濟效益，預期五倍券若能跟去年一樣，領用、擴大消費，對經濟刺激效應可達2000億元。

預算 低收入 超商

上一則

何謂台灣協議？白宮：美恪守台灣關係法對台承諾

下一則

「蚵仔麵線一碗20元」 主計長挨轟不食人間煙火

延伸閱讀

民間捐BNT疫苗9月起周周到貨 藍委：蔡政府不汗顏？

民間捐BNT疫苗9月起周周到貨 藍委：蔡政府不汗顏？
蘇貞昌發國慶影片 「讓全世界看見台灣的堅強與韌性」

蘇貞昌發國慶影片 「讓全世界看見台灣的堅強與韌性」
高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓

高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓
黑白集／閹割版不在籍投票 另類「政治蠑螈」

黑白集／閹割版不在籍投票 另類「政治蠑螈」

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」