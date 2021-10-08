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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

不在籍公投 中選會主委：年底來不及

記者鄭媁／台北8日電
中選會主委李進勇表示，不在籍公投來不及在12月18日實施。(記者林澔一／攝影)
中選會主委李進勇表示，不在籍公投來不及在12月18日實施。(記者林澔一／攝影)

立法院內政委員會昨天審查「全國性公投不在籍投票法」草案，中選會主委李進勇表示，草案規定，不在籍公投至少60天前要完成申請造冊等準備工作，電子系統建置初估也要九個月以上，「所以很抱歉，真的來不及在12月18日公投日實施」。

李進勇在答覆民進黨立委羅美玲質詢時表示，公投年齡已降至18歲，目前全台可投票人口約為1980多萬人；依政院草案規定，凡具有投票權人，都有資格申請不在籍投票，粗估200萬的潛在不在籍投票人口。

對於申請不在籍投票的程序需60天，朝野立委昨天意見分歧。國民黨立委吳怡玎質疑，20天即可遷完戶籍，為何辦理不在籍要拖到60天；民進黨立委管碧玲則說，20天前才確知各投開票所的總人數，在選務資源、人力分配時間上太過倉促。

民進黨立委張宏陸質詢時表示，若是在網路上號召到阿里山投票，還能兼觀光，包括選務人力負擔、選票運送、保安，中選會確信有能力做好？「如果有心人意圖擾亂選舉，號召很多人到同一投開票所，可能四點都沒法投完票」，要求中選會務必有所因應。

國民黨籍召委林為洲則反嗆，大家可以思考問題，但也要解決問題，不是隨便找個理由就不要辦了，否則乾脆說「有人會買票，所以不要投票」。他說，該草案從2018年等到現在，不該再拖，應挑燈逐條審查。

民進黨團則主張政院版草案尚未付委，盼詢答結束後，下下周再審，本會期仍來得及三讀。朝野協商未果，林為洲隨即宣布休息，管碧玲則質疑林以政治手段、強勢護送「通訊投票」版本出委員會，她無法接受，擬提散會動議，藍綠一度僵持。林為洲後來讓步，裁示等政院版今在立法院會付委後，下下周逐條審查。

通訊投票 公投 民進黨

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