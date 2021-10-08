我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

太陽花攻占行政院案更一審宣判 魏揚公訴不受理確定

記者王宏舜／台北8日電
魏揚（中）。(本報資料照片)
魏揚（中）。(本報資料照片)

太陽花學運「攻占行政院」案纏訟，最高法院今年1月將二審被改判犯煽惑他人犯罪的促轉會前主委楊翠兒子魏揚等7人，以及一、二審都被認定犯損壞公務員職務上掌管之物品罪的李冠伶撤銷、發回更審。台灣高等法院更一審今宣判，魏揚等七人公訴不受理確定，不受理的原因為行政院撤銷告訴，另李冠伶上訴駁回，至於許順治毀損公物仍判有罪。

繼2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，成功占領立法院後，行政院3月23日夜晚也被攻陷，但翌日凌晨警方即排除群眾。台北地檢署依妨害公務等罪起訴93人，一審僅李冠伶等11人被認定有罪，包括魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。

高院前審認為行政院不是公眾得隨意出入的場所，且魏揚等7人所為已逾越言論自由保護範圍，當時魏揚在行政院院區內用擴音器向民眾喊話，說出「我要請各位有一個準備，就是這是一場革命，這是一場戰爭，警察不是跟我們玩嘉年華的」等話語，又在臉書上寫下「動員」、「聲援」等字句，被認定煽惑他人犯罪。

高院前審依「煽惑他人犯罪」改判魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治有罪，其餘上訴駁回。

案件上訴最高法院時，公訴檢察官認為，「公民不服從」是政治學概念，不是法律概念，「既然要當殉道者，就不要說自己不違法。」

最高法院認為，憲法雖未明文規定抵抗權，但依國民主權的憲政原理，仍應加以承認，人民行使抵抗權的行為，得阻卻違法。最高院指二審沒說明魏揚等人主觀上是否認識所為是煽惑他人犯罪，並以煽惑他人犯罪的意欲實行，而具犯罪故意？客觀上是否符合法定構成要件？最高院以判決不載理由、應調查的證據而未予調查，將魏揚等7人與李冠伶撤銷、發回更審。

當時最高檢察署感到遺憾，指「抵抗權」或「公民不服從」均為我國憲法或法律所未明文規定的概念，要件及行使時機為何，須有嚴謹定義，允應由司法院大法官審慎思辯之後，作成憲法解釋予以確認，不應僅憑最高法院單一審判庭以過分簡化的抽象描述即予認定。

高院更一審開庭時，魏揚期待真理越辯越明，讓這次判決成為「抵抗權」、「公民不服從」指標性的案例。魏揚稱7年多來一直認為檢方起訴、上訴無理由，當天參與的人不是犯罪，而是阻止國家通過服貿造成的傷害，既然沒有犯罪，就沒有煽惑他人犯罪一事。

太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。(本報資料照片)
太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。(本報資料照片)

高院 台灣 警察

上一則

蚵仔麵線20元挨批不食人間煙火 朱澤民竟回：我不抽菸

下一則

不只肇逃還涉賭？陳柏惟：只是打電動…綠營加油團消音

延伸閱讀

太陽花學運攻占台行政院 魏揚等7人更1審改判無罪

太陽花學運攻占台行政院 魏揚等7人更1審改判無罪
墮胎、擁槍…最高院恢復現場聽審 3議題受關注

墮胎、擁槍…最高院恢復現場聽審 3議題受關注
面對外界質疑 大法官罕見發聲捍衛中立性

面對外界質疑 大法官罕見發聲捍衛中立性
黑白集／閹割版不在籍投票 另類「政治蠑螈」

黑白集／閹割版不在籍投票 另類「政治蠑螈」

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」