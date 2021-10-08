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不只肇逃還涉賭？陳柏惟：只是打電動…綠營加油團消音

台灣新聞組／台北8日電
台灣基進立委陳柏惟。（圖：陳柏惟辦公室提供）
台灣基進立委陳柏惟。（圖：陳柏惟辦公室提供）

台灣基進立委陳柏惟前天被爆出十年前曾駕車肇事逃逸後，昨又被爆曾涉嫌賭博，陳柏惟第一時間回應，只是去電子遊藝場「打電動」。不過，有網友翻出判決書指出，陳當時證稱把玩「賓果行星」電子遊戲機台，並稱「已經輸1000元(台幣)」，應是在玩賭博機台；陳則表示，「可以用更正面的眼光來看待打電動這件事」。

被爆曾肇事逃逸後，陳柏惟在臉書坦承並向各界致歉，引來眾多民進黨立委、議員留言加油。國民黨立委鄭麗文批評，陳柏惟明明就是出事後被抓包，還想甩鍋、卸責、帶風向，「民進黨確定要挺說謊又肇逃的立委？」受害者家屬怎麼接受？

除了肇事逃逸，陳柏惟又被爆料涉嫌賭博。陳柏惟回應，只是去電子遊藝場打電動，並澄清因警方臨檢時發現同棟大樓有人賭博，才被叫去做筆錄，「列為證人身分、做證言，不代表我有賭博」。

不過，有網友再翻出判決書質疑，陳玩的「賓果行星」就是賭博性機台。陳在臉書表示，很難避免機台室內沒有放滿貫大亨、賓果行星等機台，「但不代表去電動間就是賭博」。

網友根據判決資料，找出陳2011年涉入「皇冠皇宮娛樂城」賭博案，業者號稱耗資上億元打造，每天賭金超過百萬元，二樓還有三間百家樂VIP包廂，當時是高雄市警局破獲規模最大的賭博性電玩場。陳柏惟當時筆錄供稱，當天他是玩賓果星球電子遊戲機，遊戲方式是先開分再押分玩，連線就得分，1000元可換3000分，當天他「輸了」1000元，不曾兌換過現金。

然而，有別於前一天陳柏惟承認肇逃逸後，綠營政治人物一窩蜂留言加油按讚，陳柏惟解釋自己疑似涉賭事件臉書貼文一出，前來留言加油的綠營政治人物， 一個也沒有。

日前在陳柏惟承認肇事逃逸貼文底下喊加油的綠營政治人物，包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立委賴品妤、林楚茵、吳思瑤、洪申翰、鍾佳濱、趙天麟、黃國書、劉櫂豪、台北市議員許淑華、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學、總統府國策顧問魏明谷、2022議員擬參選人趙怡翔、卓冠廷等人。

但力挺陳柏惟的綠營政治人物紛紛被輿論批評後，陳更新的解釋涉賭臉書貼文中，「綠營豪華加油團」已煙消雲散，跑的一個不剩，僅有零星綠營政治人物留言，但也都未再提到「加油」等打氣之詞。

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