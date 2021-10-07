黑白集／蔡政府自詡要當世界人 請先善待同胞

雙十國慶光雕展演6日晚啟動，最後一幕「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。(記者潘俊宏／攝影)

總統府最近啟動雙十國慶夜間光雕展，光雕展的尾聲，在總統府塔樓上投射出「台灣 人，樂為世界人」字樣，象徵台灣人樂於融入世界的自律與自信。這點，較去年光雕展打出的「我是台灣人」口號，似乎又更進一大步。

從強調「台灣人」的本土認同，到宣示「樂為世界人」的開闊，在心理上是一個很大的轉折與跳躍。當然，是否所有民眾都理解「樂為世界人」的意義，仍有疑問。原因是，台灣內部的國族認同爭議紛歧，多年來從未真正解決。政治上的藍綠之爭，雖增添了「白」的面向，卻始終無法在普世的民主法治價值上平等進行論辯。從這點看，台灣宣稱要當「世界人」，多少有點吹牛。

且看最近的例子，吳淡如僅感嘆一句「教改後女兒不識孫中山」，就遭到網軍的全面圍剿，對她人身攻擊。像這類不許別人評論歷史教育 的台灣人，只想活在以自己為中心的世界，能當什麼樣的「世界人」？活躍在虛擬世界的網軍，如果一心只想著要消滅別人，能跨越國界又如何？

為何《斯卡羅》比不上《魷魚遊戲 》，因為前者還停留在追溯台灣歷史的學徒心情，而後者卻進入了更深層的人性試煉與探索，那才是普世所關切。「樂當世界人」是對的，但若連同胞都無法包容及善待，那不過是句文青呻吟。