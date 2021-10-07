我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

黑白集／蔡政府自詡要當世界人 請先善待同胞

黑白集
雙十國慶光雕展演6日晚啟動，最後一幕「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。(記者潘俊宏／攝影)
雙十國慶光雕展演6日晚啟動，最後一幕「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。(記者潘俊宏／攝影)

總統府最近啟動雙十國慶夜間光雕展，光雕展的尾聲，在總統府塔樓上投射出「台灣人，樂為世界人」字樣，象徵台灣人樂於融入世界的自律與自信。這點，較去年光雕展打出的「我是台灣人」口號，似乎又更進一大步。

從強調「台灣人」的本土認同，到宣示「樂為世界人」的開闊，在心理上是一個很大的轉折與跳躍。當然，是否所有民眾都理解「樂為世界人」的意義，仍有疑問。原因是，台灣內部的國族認同爭議紛歧，多年來從未真正解決。政治上的藍綠之爭，雖增添了「白」的面向，卻始終無法在普世的民主法治價值上平等進行論辯。從這點看，台灣宣稱要當「世界人」，多少有點吹牛。

且看最近的例子，吳淡如僅感嘆一句「教改後女兒不識孫中山」，就遭到網軍的全面圍剿，對她人身攻擊。像這類不許別人評論歷史教育的台灣人，只想活在以自己為中心的世界，能當什麼樣的「世界人」？活躍在虛擬世界的網軍，如果一心只想著要消滅別人，能跨越國界又如何？

為何《斯卡羅》比不上《魷魚遊戲》，因為前者還停留在追溯台灣歷史的學徒心情，而後者卻進入了更深層的人性試煉與探索，那才是普世所關切。「樂當世界人」是對的，但若連同胞都無法包容及善待，那不過是句文青呻吟。

台灣 教育 魷魚遊戲

上一則

台總統府：美方確認 對台政策不變

下一則

高鐵宜蘭選址爭議 綠營網內互打 蔡英文滅火

延伸閱讀

「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根

「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根
新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話

新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話
新聞評論／玉山、台積電 被蔡政府糟蹋的2座護國神山

新聞評論／玉山、台積電 被蔡政府糟蹋的2座護國神山
趙少康：民進黨不教中國歷史 跟日本洗白二戰罪行一樣荒謬

趙少康：民進黨不教中國歷史 跟日本洗白二戰罪行一樣荒謬

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47
華航示意圖。（本報資料照片）

機師居家檢疫違規外出 還偷情空姐 華航：無限期停飛

2021-09-30 01:28

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文