我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

「郭台銘變疫苗代言人」蔡壁如：2024不排除柯郭合

記者吳亮賢／台北7日電
民眾黨立委蔡壁如。(取自蔡壁如臉書)
民眾黨立委蔡壁如。(取自蔡壁如臉書)

永齡基金會與鴻海、台積電和慈濟購買的1500萬劑BNT疫苗，今清晨到貨第6批，重要推手鴻海創辦人郭台銘聲量也因此水漲船高。民眾黨立委蔡壁如今於廣播節目中被問及台北市長柯文哲與郭台銘2024大選合作的可能性，蔡壁如表示，「郭董變成我們疫苗的代言人」，在民間獲得很高的評價，民眾黨跟郭的關係也一直友好，2024不排除「柯、郭合作」可能性。

蔡壁如指出，關於2024總統大選，柯文哲很早就表態，這是大家都知道的事，至於如何搭配？人民對在野黨當然有期待，「現在郭董變成我們疫苗的代言人」，相對於政府在國際上購買疫苗的無能，導致目前台灣疫苗有6成是來自捐贈，郭很明白清楚的告訴大家，他每一劑疫苗的價格、採購過程透明清楚，而且很有效率，因此在民間獲得很高的評價。

對於廣播主持人王淺秋提問柯、郭合作前進2024可能性，蔡壁如回應，「其實我們跟郭董一直是友好的，現在離2024還有2年的時間，只要理念相同，都有合作的空間」。

她也坦言，常常會有人幫民眾黨貼標籤、藍白合，「但我也不怕，在野黨本來就會有很多理念相同的議題可以合作，所以也不排除柯、郭合作，就靜觀其變」。

疫苗 郭台銘 柯文哲

上一則

故宮3寶10年一聚 北宋山水畫藏「千年密碼」

下一則

台灣連7天本土+0 指揮中心：最快月底降為一級

延伸閱讀

跳船？挺張亞中群組改挺柯文哲 柯：網路撲朔迷離

跳船？挺張亞中群組改挺柯文哲 柯：網路撲朔迷離
兩岸企業家峰會台方副理事長 劉兆玄找上郭台銘有3關鍵

兩岸企業家峰會台方副理事長 劉兆玄找上郭台銘有3關鍵

拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持

拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持
拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47
華航示意圖。（本報資料照片）

機師居家檢疫違規外出 還偷情空姐 華航：無限期停飛

2021-09-30 01:28

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文