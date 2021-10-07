新聞評論／先問北宜高鐵該不該建 再問要設站在哪

北宜高鐵搭建，高鐵延伸至宜蘭計畫中，設址四城還是宜蘭站，成為話題，圖為台鐵宜蘭站。(記者曾原信／攝影)

為了北宜高鐵站應落腳何處，民進黨 內近日頻頻上演「網內互打」。立法院長游錫堃跳出來反對交通部中意的四城站，力主應設在宜蘭，更質疑交通部長王國材「專業在哪」？綠委陳明文則要求，王國材若一個月內無法解決設站問題，就要負責下台。北宜高鐵選址釀成了政治風暴，但回到源頭，這條高鐵延伸線一開始就是個命題錯誤，完全不符合施政程序正義；現在該問的不是在哪裡設站，而是該不該建。

蔡政府上台後大推軌道建設，8000多億元台幣的前瞻基礎建設，有半數以上經費都用於興建軌道。這些軌道計畫充斥破碎、討好式的支票，胡亂堆疊的結果，更造成軌道建設間的不良競合。最明顯的例子是，四年前蔡總統為拉抬當時尋求連任的基隆市長林右昌選情，將基隆輕軌當成大禮送給基隆人，決定採取輕軌與台鐵 共軌的「tram-train」系統。但交通部花大錢到國外考察後，卻發現共軌模式不可行，因為八堵到基隆間台鐵必須讓路給輕軌；如此一來，火車將改為不進基隆站，這讓基隆人炸鍋。

與此同時，倡議多時但遭環評打回票的「北宜直鐵」，也重啟爐灶。意外的是，前年6月交通部長林佳龍視察宜蘭，喊出「高鐵直接延伸宜蘭」會比北宜直鐵好，該案就高速前進。鐵道建設對環境影響深遠且經費龐大，須經財務、工程面的可行性評估，再進階到綜合規畫及環境影響評估。可議的是，林佳龍卻讓「北宜高鐵」直接搭上已完成可行性評估的「北宜直鐵」便車，直接跳到綜規階段。事實上，高鐵與台鐵的量體、路線和經費完全不同，林佳龍的「偷渡」做法，不僅罔顧專業，也踐踏了程序正義。

如此一來，更造成南港到汐止間同一路廊，卻有基隆輕軌、北宜高鐵、捷運 民生汐止線三線相互「打架」的問題。林佳龍去年10月邀集北北基三首長舉行四長會議，非但沒解決問題，還將基隆輕軌升級成基隆捷運。一年過去了，基隆捷運卻毫無動靜，也被譏為「升級版的騙局」。

交通部之所以要將高鐵延伸至宜蘭，表面上的理由，是為解決國五假日壅塞及台鐵花東運量不足的問題。但是民眾喜歡開車到宜蘭，就是因為當地接駁轉運欠佳；至於台鐵花東運能受限，則是樹林到七堵間路線繁忙形成瓶頸。換言之，如果上述兩個問題不解決，即使興建了北宜高鐡，國五塞車及花東運量不足的問題將依然如故。如此一來，北宜高鐵興建的必要性何在？

正因北宜高鐵跳過了可行性評估，交通部在討論四城、宜蘭、縣政中心及羅東四個站點時，並非從上位的區域發展、國土規畫出發，反而是從何者比較省錢、徵收拆遷比較容易等技術面考量，完全本末倒置。最初，交通部認為轉乘效益最高的是宜蘭站；但行政院去年10月核定宜蘭「鐵路高架化」計畫，一旦高鐵要設在宜蘭站，雙鐵疊加的結果，高鐵路軌就得蓋上九層樓高，且鐵路高架化還將因此延宕三年。因此，偏北的小站四城站才會橫空出世。從這些亂象可知，蔡政府施政都在炒短線，毫無章法，也毫無成本效益概念。

然而，將耗費1700億且註定虧損的北宜高鐵，卻已淪為建商及政客嘴邊肥肉，各種插旗、炒地紛擾不斷。民進黨派系檯面上要求交通部「傾聽民意」，私下則藉此結盟打擊政敵，真正在意的恐怕不是效益而是利益。面對這條命題錯誤的北宜高鐵，政府應該先問的是「該不該蓋」，而不是吵該蓋在哪裡。