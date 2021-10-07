高鐵宜蘭選址爭議 綠營網內互打 蔡英文滅火

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、副書記長洪孟楷（右）、立委曾銘宗（左）6日在立法院舉行「高鐵延伸四城站 地皮炒夠了?」記者會，抨擊交通部黑箱作業助長炒作地皮。(記者曾學仁／攝影)

高鐵宜蘭選址在民進黨 內延燒，蔡英文總統昨天也出面滅火，要求行政單位好好溝通。對於民進黨英系立委陳明文點名交通部長王國材下台，王昨說，高鐵延伸宜蘭應可行，只是選址仍有歧見，至今尚未定案；個別立委有發言自由，交通部就把專業做好，大家冷靜想想這些問題怎麼克服比較重要。

民進黨昨天舉行線上中常會，蔡英文總統表示，疫情已趨緩，接下來推動經濟發展，高鐵宜蘭延伸案決策前，行政部門要加強內部溝通，她也特別有去了解，目前還沒定案。

王國材表示，高鐵延伸至宜蘭已進入綜合規畫階段，交通部就是以專業來談四城、宜蘭、縣政中心與羅東四個站址面臨問題，讓各方一起思考解方，看宜蘭鄉親能不能接受。

●柯文哲：應設宜蘭火車站

台北市長柯文哲說，純粹就專業而言，台北到花蓮最快方法，是台北搭高鐵17分鐘到宜蘭，再從宜蘭站跨過月台，直接坐普悠瑪號到花蓮，將來台北到花蓮應該可在90分鐘內抵達；政治鬥爭歸政治鬥爭，純粹專業的話，選址要選在宜蘭火車站，不然高鐵的接駁效益就會喪失掉。

柯指出，他做過詳細研究，目前台鐵 到基隆的鐵路運輸，超過一半乘客不是要去基隆，而是要繞過去東部；北捷效率最好的車站就是東門站及中正紀念堂站，從這邊列車出來，直接跨過月台上另一側車廂，效率才會高，所以高鐵宜蘭選址，若直接從高鐵站接到東部線，一定要設在台鐵的宜蘭站。

立院國民黨 團總召費鴻泰質疑，高鐵宜蘭選址選項的四城站，從原排名第三的評估選項被拉至第一，從隸屬民進黨正國會的交通部前部長林佳龍在任時主張設宜蘭市，王國材上任就換四城站，其中恐涉土地炒作與派系分贓，行政院長蘇貞昌應出面說明。

國民黨立委曾銘宗說，1700億元台幣高鐵東延工程，竟未做可行性研究就進入綜合規畫階段，程序嚴重瑕疵；一個部長選一個站址，變更至四城也沒跟宜蘭縣府與地方民代溝通。立委洪孟楷質疑，是誰授意四城站從第三選項拉至第一，陳明文應公布背後藏鏡人，不能把高鐵東延當成民進黨派系的權力遊戲。