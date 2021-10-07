綠營尊英擺一邊 派系亂鬥檯面化

蔡英文總統。(圖：總統府提供)

從振興五倍券、宜蘭高鐵設址到2022初選提名 ，民進黨 派系角力完全檯面化。無論各派系的目標何在，藉由對內開砲「展現兵力」已成慣用手法，「後蔡英文 時代」的火花只會更多。

民進黨一向內部競爭激烈，但2016年蔡政府首度完全執政，蔡總統的領導威望更勝前總統陳水扁，黨內派系都走「尊英」路線，再加上當時目標是力求連任，派系相互攻擊並不明顯。

到了蔡總統第二任期，各派系之間一開始有個不成文默契，即是2022年選舉之前不要談接班人問題，希望黨內團結，但目前2022未到，派系已出現大亂鬥；各派系幾近不顧外界觀感針鋒相對，影響蔡政府形象。

日前行政院五倍券政策遭英系及正國會聯手推翻，連一向自詡「議長中立」的立法院長游錫堃也頻對宜蘭高鐵議題發言，甚至公開批評交通部長王國材，英系立委陳明文也公然點名王國材下台。正國會中常委陳茂松更針對2022年縣市長提名問題批評民進黨秘書長林錫耀，從中央到地方，各派系火網交織。

派系共治是民進黨傳統，過去派系爭的是路線、爭的是國家發展方向，如今派系爭地盤，也爭利益。蔡身為黨主席，該出手整頓了。