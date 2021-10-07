我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

綠營尊英擺一邊 派系亂鬥檯面化

記者 丘采薇
蔡英文總統。(圖：總統府提供)
蔡英文總統。(圖：總統府提供)

從振興五倍券、宜蘭高鐵設址到2022初選提名民進黨派系角力完全檯面化。無論各派系的目標何在，藉由對內開砲「展現兵力」已成慣用手法，「後蔡英文時代」的火花只會更多。

民進黨一向內部競爭激烈，但2016年蔡政府首度完全執政，蔡總統的領導威望更勝前總統陳水扁，黨內派系都走「尊英」路線，再加上當時目標是力求連任，派系相互攻擊並不明顯。

到了蔡總統第二任期，各派系之間一開始有個不成文默契，即是2022年選舉之前不要談接班人問題，希望黨內團結，但目前2022未到，派系已出現大亂鬥；各派系幾近不顧外界觀感針鋒相對，影響蔡政府形象。

日前行政院五倍券政策遭英系及正國會聯手推翻，連一向自詡「議長中立」的立法院長游錫堃也頻對宜蘭高鐵議題發言，甚至公開批評交通部長王國材，英系立委陳明文也公然點名王國材下台。正國會中常委陳茂松更針對2022年縣市長提名問題批評民進黨秘書長林錫耀，從中央到地方，各派系火網交織。

派系共治是民進黨傳統，過去派系爭的是路線、爭的是國家發展方向，如今派系爭地盤，也爭利益。蔡身為黨主席，該出手整頓了。

民進黨 提名 蔡英文

上一則

新聞評論／先問北宜高鐵該不該建 再問要設站在哪

下一則

美要求提供晶片資料 台積電：絕不洩客戶機密

延伸閱讀

黑白集／民進黨炒完高端炒地皮

黑白集／民進黨炒完高端炒地皮
高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓

高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓
民進黨內第一槍 宜高鐵選址再吵 陳明文：交長下台

民進黨內第一槍 宜高鐵選址再吵 陳明文：交長下台

高鐵宜蘭選址 游錫堃質問交長王國材：專業在哪

高鐵宜蘭選址 游錫堃質問交長王國材：專業在哪

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47
華航示意圖。（本報資料照片）

機師居家檢疫違規外出 還偷情空姐 華航：無限期停飛

2021-09-30 01:28

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文