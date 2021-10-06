黑白集／民進黨炒完高端炒地皮

高鐵延伸宜蘭站址成為政治風暴，引發學界反彈。圖為高鐵示意圖。（本報資料照片）

高鐵宜蘭站址翻騰政治風暴，高官捲入炒地。立法院長游錫堃質疑決策不專業，要政院別留汙點，有如正國會龍頭對決蘇系大哥。英系掌門人陳明文限交長王國材月內擺平此事，否則下台，助勢敲打蘇揆。

英系和正國會聯手剿蘇，戰場遍地開花。黨鞭柯建銘力推政院修法讓新竹縣市合併，陳明文等人反對量身訂作；豈料新系黨秘書長林錫耀率員挺蘇，升高對立。林錫耀曾是蘇的班底，「新蘇聯軍」對抗「英正同盟」，讓後蔡時期派系對抗宛如軍閥割據，搶的是寸土寸金的地盤。

蔡蘇補貼台商資金回流，炒熱工業區土地，各地派系爭設科學園區，炒地歪風毫不受疫情影響。在科學園區發源地的新竹，政客乾脆圈地炒作升格，以便延續竹北重劃區光速飆漲的榮耀。宜蘭雖標榜無煙囪，也學西部利用高鐵設站炒地，希望將人口外流鄉鎮鍍金。

蔡總統談社會住宅，稱土地財源俱缺，致居住正義難伸張；她的同志卻利用政策大肆炒地。央行 總裁楊金龍嘆說，房價要回到一般人買得起「太難」；國家隊則從高端疫苗 炒到土地，攻無不克，央行如何擋得住黨國機器？

民進黨 在野稱土地是「母親」，執政便把土地當「黃金」。大疫來時炒疫苗，景氣回溫炒土地，難怪蔡主席說，民進黨這塊招牌是有重量的。