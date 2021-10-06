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高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓

台灣新聞組／台北6日電
行政院長蘇貞昌去年12月19日視察馬稠後產業園區，宣布送給嘉義縣科園區大禮，蘇離去前，立委陳明文（右）豎起大拇指感謝誇讚。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌去年12月19日視察馬稠後產業園區，宣布送給嘉義縣科園區大禮，蘇離去前，立委陳明文（右）豎起大拇指感謝誇讚。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭站址引發爭議。民進黨立委陳明文要求交通部長王國材下台，被解讀為英系「隔山打牛」，陳明文更指王國材的任命是行政院長蘇貞昌便宜行事。蘇貞昌昨天表示，此案根本還未確定，「大家不要生氣、也不必意氣」，事緩則圓。陳明文仍強調此案影響地方和諧，美意變壞事，一個月要解決問題。

來源：聯合新聞網

王國材昨受訪則表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭站設站問題的一個想法，目前四個方案經專業評估再決定，還沒定案。他說，在宜蘭設站要拆遷100戶以上，還將因雙鐵共構將形成九層樓的突兀景觀，所以才想說在宜蘭站前面，跟鐵路高架化的工程分開。

對於立委以下台作要求，王國材表示，他尊重每人的想法，但高鐵選址在乎的是專業評估，「一個百年建設如果不深思熟慮、太急躁，或用各種大家想像方式做決定，這樣不好」，還是要理性克服問題；他與所有宜蘭鄉親想法完全一致，找到一個最適合的站址，是交通部希望做到的。

蘇貞昌說，此案都還沒進交通部，西部高鐵在選址時，也都會有各種不同的意見，「這是很正常的，事緩則圓、多多溝通。」他也為王國材緩頰，指王學交通出身，從地方交通局長做起幾十年，「交通部政次也好多年了」。

針對民進黨高層指「正國會」繼續爭鋒相對，外界對民進黨觀感愈差，「2022年縣市長也不用選了」，隸屬正國會的民進黨宜蘭立委陳歐珀指出，厭倦黨內高層放話，也很不屑，「造成宜蘭的分裂和傷害，這才是影響2022年縣市長選舉主因」。

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