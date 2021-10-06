我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

備戰…朱立倫「第一步團結計畫」 誓言找回30萬藍軍

記者劉宛琳／台北6日電
國民黨新任主席朱立倫（右三）5日與卸任主席江啟臣（左）完成交接，前主席馬英九（右二）、吳敦義（左三）、洪秀柱（左二）、吳伯雄（右）到場觀禮。（圖：國民黨提供）
國民黨新任主席朱立倫（右三）5日與卸任主席江啟臣（左）完成交接，前主席馬英九（右二）、吳敦義（左三）、洪秀柱（左二）、吳伯雄（右）到場觀禮。（圖：國民黨提供）

新任國民黨主席朱立倫昨天上任，提出「黨員回娘家計畫」，誓言找回30萬失聯黨員。此外，朱立倫前天發布黨務人事，台北市議員徐巧芯突退出藍營政論群組，遭解讀不滿人事布局，北市議員游淑慧說，這段期間的疫苗爭議，就與這五、六年來國民黨狀況類似，有苦說不出的就是黨的幕僚世代，在論資排輩、青年栽培時，都被跳過。

國民黨昨上午在中央黨部舉行主席交接儀式，前主席馬英九、吳敦義、洪秀柱、吳伯雄到場觀禮。

朱立倫在交接致詞中感謝大家給曾經失敗與挫折的他再一次機會，面對鴨霸的民進黨，他一定要秉持戰鬥的精神，「國民黨必須隨時準備戰鬥，沒有任何懈怠空間」。

朱立倫說，接下來國民黨要推動黨員回娘家的計畫，也是他的第一步團結計畫。他誓言找回二、三十萬失聯黨員，即便他們對國民黨不滿，但就如同國父孫中山所說的：「同舟共濟、海納百川。」

卸下主席身分的江啟臣表示，團結不應該只有口號，他期待接下來的每一天，大家可以用行動來實踐團結、戰鬥到底，「我們一起，就是團結」，只有這樣，才能讓未來每一次投票成為對民進黨政府的不信任投票。

不過，朱立倫前天發布黨務人事，徐巧芯突然退出藍營政論群組，遭解讀不滿人事布局。徐巧芯昨表示，只是一個群組又不是退黨，沒必要引起那麼大風波；被問到史上最年輕文傳會主委凌濤，徐卻僅說「沒有評論」。

北市議員游淑慧則表示，這段期間的疫苗爭議，就與這五、六年來國民黨狀況類似，有苦說不出的就是黨的幕僚世代，在論資排輩、青年栽培時，都被跳過。

美台國防會議 藍不缺席

另外，美台國防工業會議將於10至12日在維吉尼亞州舉行，台政府與產業代表以疫情考量為由不赴美；國民黨人士表示，黨主席朱立倫上任，立即邀請兩位人士代表國民黨全程參加，「絕不缺席」，將由美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中代表國民黨發表演講，國安局前駐美特派田在勱為會議與談人之一。

國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭。(取材自黃健庭臉書)
國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭。(取材自黃健庭臉書)

國民黨 投票 疫苗

上一則

財部打囤房大戶啟動查稅 專家：包租公小戶多 查稅效微

下一則

黑白集／民進黨炒完高端炒地皮

延伸閱讀

朱立倫上任 黃健庭反彈聲中接國民黨秘書長

朱立倫上任 黃健庭反彈聲中接國民黨秘書長
黑白集／朱主席 應多看看票沒投自己的人

黑白集／朱主席 應多看看票沒投自己的人
監院副院長風波 朱立倫：黃健庭堅持黨不祝福就退出

監院副院長風波 朱立倫：黃健庭堅持黨不祝福就退出
「求同尊異」是以拖待變？陸媒：朱立倫應讀懂習賀電

「求同尊異」是以拖待變？陸媒：朱立倫應讀懂習賀電

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺