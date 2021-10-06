備戰…朱立倫「第一步團結計畫」 誓言找回30萬藍軍

國民黨新任主席朱立倫（右三）5日與卸任主席江啟臣（左）完成交接，前主席馬英九（右二）、吳敦義（左三）、洪秀柱（左二）、吳伯雄（右）到場觀禮。（圖：國民黨提供）

新任國民黨 主席朱立倫昨天上任，提出「黨員回娘家計畫」，誓言找回30萬失聯黨員。此外，朱立倫前天發布黨務人事，台北市議員徐巧芯突退出藍營政論群組，遭解讀不滿人事布局，北市議員游淑慧說，這段期間的疫苗 爭議，就與這五、六年來國民黨狀況類似，有苦說不出的就是黨的幕僚世代，在論資排輩、青年栽培時，都被跳過。

國民黨昨上午在中央黨部舉行主席交接儀式，前主席馬英九、吳敦義、洪秀柱、吳伯雄到場觀禮。

朱立倫在交接致詞中感謝大家給曾經失敗與挫折的他再一次機會，面對鴨霸的民進黨，他一定要秉持戰鬥的精神，「國民黨必須隨時準備戰鬥，沒有任何懈怠空間」。

朱立倫說，接下來國民黨要推動黨員回娘家的計畫，也是他的第一步團結計畫。他誓言找回二、三十萬失聯黨員，即便他們對國民黨不滿，但就如同國父孫中山所說的：「同舟共濟、海納百川。」

卸下主席身分的江啟臣表示，團結不應該只有口號，他期待接下來的每一天，大家可以用行動來實踐團結、戰鬥到底，「我們一起，就是團結」，只有這樣，才能讓未來每一次投票 成為對民進黨政府的不信任投票。

不過，朱立倫前天發布黨務人事，徐巧芯突然退出藍營政論群組，遭解讀不滿人事布局。徐巧芯昨表示，只是一個群組又不是退黨，沒必要引起那麼大風波；被問到史上最年輕文傳會主委凌濤，徐卻僅說「沒有評論」。

北市議員游淑慧則表示，這段期間的疫苗爭議，就與這五、六年來國民黨狀況類似，有苦說不出的就是黨的幕僚世代，在論資排輩、青年栽培時，都被跳過。

美台國防會議 藍不缺席

另外，美台國防工業會議將於10至12日在維吉尼亞州舉行，台政府與產業代表以疫情考量為由不赴美；國民黨人士表示，黨主席朱立倫上任，立即邀請兩位人士代表國民黨全程參加，「絕不缺席」，將由美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中代表國民黨發表演講，國安局前駐美特派田在勱為會議與談人之一。