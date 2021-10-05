民進黨內第一槍 宜高鐵選址再吵 陳明文：交長下台

交通部長王國材。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭站址問題延燒，民進黨 立委陳明文昨開黨內第一槍指出，交通部長王國材的任命是行政院長蘇貞昌「便宜行事」，是事務官和政務官錯擺位子，導致今天的政治風暴 ，「若一個月內還讓宜蘭人為站址問題還在吵，王國材要下台」，一定要有政務官負責。

針對立法院長游錫堃表示曾質問王國材「是哪方面專業」，王國材昨受訪表示，謝謝游院長的指教，游是宜蘭人最清楚，交通部已說明高鐵四個站的優缺點；宜蘭站有爭取到鐵路高架化的計畫，如果高鐵和台鐵 兩者都高架進入宜蘭站，車站會有九層樓的問題。

王國材說，交通部希望把這四個站再研擬相關細節，盼盡快獲得共識。是否感受到政治介入專業？王國材說，「不會，地方熟悉度在規畫中非常重要。」

行政院公共工程委員會主委吳澤成昨天赴立院交通委員會報告並備詢。高鐵宜蘭站址成質詢焦點。

陳明文表示，王國材說「花了1700億，還讓宜蘭人不高興？」這種說法不太妥當，到底是交通部長做得不好？還是宜蘭人耍脾氣？這種話像是責備宜蘭人。他詢問吳澤成，若擔任交通部長，會這樣講嗎？吳澤成回答，「公共建設推動要跟地方好好溝通、了解民意，可以講得讓人民更有同感些。」

陳明文說，交通部要在宜蘭設高鐵延伸案是很大政策，有向立法院長游錫堃事先說明嗎？要到宜蘭開說明會，有事先跟縣長報告嗎？宜蘭唯一的立委陳歐珀事先知道嗎？「他們都不知道。」陳明文再問吳澤成，一個政務官做重大政策，是否要先行溝通？吳表示，「我覺得需要溝通。」

陳明文說，事務官解決專業問題、政務官解決政治問題，事務官和政務官如果位子擺得不好，專業問題變成政治問題，現在是否已成政治風暴？吳澤成表示「對」。陳明文認為，現在政治已經超越專業問題，政治氛圍未降下來，這些專業問題就無法凸顯。

直言任命王國材是蘇貞昌便宜行事

話鋒一轉，陳明文說，當時王國材要升部長，他就認為一個事務官升到政務官適當嗎？他若是行政院長，不會讓王做交通部長，一定把吳澤成調來當交通部長，「讓王國材直升交通部長，是蘇院長便宜行事啦」，如今宜蘭高鐵站址問題，就是事務官跟政務官錯擺位子，導致宜蘭政治風暴。

陳明文建議，吳澤成不只是工程會主委，也是政務委員，希望用政務委員身分盡速協助王國材，讓高鐵宜蘭延伸站址問題早日落幕，「若一個月內還讓宜蘭人為站址問題還在吵，王國材要下台」，「一個月內政治問題沒辦法平息，一定要有政務官負責」，要求吳澤成一定要轉告蘇院長。吳澤成說：「好，我會把意見轉告。」