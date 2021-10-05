朱立倫上任 黃健庭反彈聲中接國民黨秘書長

新任國民黨主席朱立倫（右）5日就任，台東縣前縣長黃健庭（左）接任黨秘書長。（本報資料照片）

國民黨 主席當選人朱立倫今上任，前主席馬英九 、吳敦義、洪秀柱將出席新卸任主席交接典禮。朱昨公布黨務人事，黨秘書長由台東縣前縣長黃健庭擔任，朱立倫辦公室主任江俊霆、辦公室發言人凌濤分別接任專任副秘書長及文傳會主委。原主席江啟臣任內的副秘書長李彥秀、革實院院長羅智強，接任副祕書長。

黃健庭差點搭檔鴻海創辦人郭台銘參選正副總統而惹議，後又曾應民進黨 邀請接任監察院副院長，遭黨內批評而破局。對黃接任黨秘書長的人事安排，立委許淑華日前當眾向朱立倫建言反對，並稱對「黨性不堅的人持保留態度」。即便黨內反彈聲不小，朱仍堅持請黃當祕書長。

黃健庭出身企業界，曾任國大代表、立委，擔任台東縣長任內多次蟬聯五星縣長；江俊霆是朱從政之初一路相隨的核心幕僚，歷任桃園、新北等地，包括工商、經發、民政局等單位主管；凌濤則是國民黨史上最年輕的文傳會主委，年僅31歲，曾任青年團總團長暨中常委，負責媒體與議題攻防。

除江俊霆為專任副秘書長，國民黨立院黨團前總召、立委林為洲，以及立委謝衣鳳也接任副秘書長。江俊霆負責督導組發會及黨主席對外事務；林為洲聯繫溝通立院黨團；李彥秀處理黨部婦女事務；謝衣鳳負責青年相關事務；至於羅智強，則將借重其熟悉議題攻防的專業。

行管會主委由歷任三位主席的邱大展續任，組發會主委由雲林縣黨部主委許宇甄接任，革實院院長由立委林奕華接任；國際事務部主任由淡大國際戰略研究所副教授黃介正接任，大陸事務部主任由政大經濟系教授林祖嘉接任；上將季麟連則任黃復興主委。原副秘書長柯志恩將轉任智庫要職。

黃健庭昨在臉書表示，要讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，這也是他接下秘書長的動力；朱當選後感嘆「人生到這個階段應該無私無我，把自己奉獻給國家社會」，他被觸動，答應擔任秘書長「一起跳火坑」。他表示，黨主席選舉時各方意見、批評都被聽見，該是「捲起袖子」行動，改變國民黨的時候。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌施政報告備詢。民進黨團總召柯建銘表示，朱立倫就要上任，希望面對一個可敬的對手，「以後看到一個正常的立法院」，能夠透過質詢把蘇貞昌問到啞口無言，他都沒話講，但立法院不能一直空轉，「朱立倫要想清楚要把整個黨帶去哪裡？」