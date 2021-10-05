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罷免陳柏惟民調 約3成選民同意 過門檻

記者陳秋雲／台中5日電
台中立委第二選區發動罷免立委陳柏惟，TVBS公布最新民調。(本報資料照片)
台中立委第二選區發動罷免立委陳柏惟，TVBS公布最新民調。(本報資料照片)

台中市立委第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，根據TVBS在9月27到30日進行最新民調顯示，結果顯示，如果明天就投票，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%。經民調單位加權算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，約9萬人，比今年9月10日的民調高3個百分點，高於選罷法25%門檻。但民眾對罷免案的態度是否會有變化，尚待觀察。

以2020年該選區選民約29萬1100人估計，罷免門檻是25%，兩次民調對比，顯示同意罷免案的人數趨勢向上，不同意的減少，未決定選民有27.1%，仍是關鍵。

民調指出，目前知道有此罷免案的人，從上一次民調的50%增至73.3%，民調時可能因陳柏惟在立院國防外交委員會質詢國防部邱國正，要求用台語答詢，掀起風波，推波助瀾，讓民眾知道有此罷免案。

有20.43%民眾滿意陳柏惟問政表現（6.2%非常滿意，14.2%還算滿意），35.4%不滿意（17.1%不太滿意，18.3%很不滿意），44.2%沒意見。

此次民調由TVBS民意調查中心在9月27日至30日晚間18時30分至22時進行的調查，訪問台中立委第二選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）民眾，有效樣本1073位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3個百分點內。

民調 投票 台灣

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