觀察站／王定宇挺陳柏惟…是神救援？還是豬隊友？

在綠營之中， 王定宇挺陳柏惟最為積極，兩人的抗中形象特別鮮明。圖為去年兩人舉行記者會推動「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」修法。（本報資料照片）

罷免基進黨立委陳柏惟案（刪Q）升溫，新黨王炳忠、國民黨 謝龍介公布陳柏惟參加中國 主播徵選的錄音檔，有體育主播拍影片力挺陳柏惟，把罷免案炒得更熱；不過，卻不如力挺陳柏惟的立委王定宇吸睛，他批民眾黨發言人楊寶楨轉述友人談話「民進黨 政客很怕統一後被清算」，並起底楊曾在大陸工作，沒想到柯文哲一句「我比較關心他房租交了沒有」就讓王消風，如果王定宇想圍魏救趙，肯定是用錯了方法。

陳柏惟罷免案進入倒數，雙方交戰激烈，民進黨已定調全力支持陳柏惟，不無「救陳即自救」的政治考量，民進黨除了擔心陳柏惟選區將重回顏家地盤，更擔心會波及年底公投及明年的台中市長選戰氣勢，藍綠的攻防令人目不暇給。

新黨青年軍王炳忠、國民黨台南市議員謝龍介日前公布錄音檔，內容為陳柏惟2011年參加中國主播徵選，謝並諷刺陳和大陸早就山盟海誓；不過體育主播陳宏宜隨即拍影片力挺陳柏惟，指這個錄音是在播報棒球比賽，當年是ESPN衛視體育台舉辦「Dream Job」體育主播公開募集，他和陳柏惟一起參與這次比賽，最後他打敗了陳柏惟，得到體育主播一職。

陳宏宜用自身經歷力挺陳柏惟，不能說沒有說服力，陳柏惟事後也在臉書放上陳宏宜的澄清影片，並感謝陳宏宜願意站出來澄清，還說民主社會可以有不同的政治立場，但需要基於事實，不是憑空捏造的謠言，希望大家珍惜台灣得來不易的民主自由，勿以造謠的方式撕裂社會。

但是，如果陳宏宜所言為真，陳柏惟向來抗中形象鮮明，王、謝的指控可以說是嚴重第一級，陳柏惟大可追究王、謝違反選罷法的刑責，但陳柏惟如此低調，頗令人意外。

其實，陳柏惟之所以低調，最主要是王炳忠、謝龍介拿主播徵選音檔來打陳柏惟，正是打中了陳柏惟的七吋，姑且不論陳有無應徵中國主播，到大陸工作總是事實，桃園市議員詹江村即曾在臉書公布一張他和成龍拍戲的照片，批他是標準雙面刀鬼。

在罷免投票前夕，陳柏惟若在這個與大陸工作相關的話題上打轉，或扯上「中國」的連結，都對他很不利， 這也說明一向氣盛的陳柏惟何以在這次音檔事件中採取軟調訴求的原因。

在綠營之中， 王定宇挺陳柏惟最積極，兩人的抗中形象特別鮮明，還曾聯手消遣國民黨立委楊瓊瓔及探視館長衝人氣，之前「刪Q總部」在地方豎立大型看板指控陳柏惟「阻擋進口疫苗、讓萊豬進入校園營養午餐」，王定宇還站出來批刪Q總部「說謊造謠」。

只是，王定宇為了衝個人聲量，偏偏在這個時候去批民眾黨發言人楊寶楨上政論節目轉述友人談話「民進黨政客很怕統一後被清算」，嗆楊荒謬邏輯，並起底楊曾經在上海的「仟和億」公司任職二年，未料引來民眾黨主席柯文哲反擊，提醒王不用抓住一句話就追打，還拿王定宇先前被雜誌刊出的緋聞酸說「我比較關心他房租交了沒有」，笑果十足。

王定宇這次抓著民眾黨發言人大扣紅帽，但時間點不對，不小心波及戰友陳柏惟，陳柏惟本來可以好好打這場音檔事件，但被王定宇這一攪和，只得低調低調再低調了。