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新聞眼／政治至上 肥了建商 全民埋單

記者侯俐安
高鐵延伸宜蘭選址紛擾不休，該設在四城還是宜蘭，已形成政治風暴。圖為台鐵四城站。（記者曾原信／攝影）
高鐵延伸宜蘭選址紛擾不休，該設在四城還是宜蘭，已形成政治風暴。圖為台鐵四城站。（記者曾原信／攝影）

高鐵延伸宜蘭案8月大轉彎，站址從「宜蘭站」為優先，轉變為交通部傾向「四城站」，最大關鍵時間在7月，中興工程顧問公司完成台鐵宜蘭高架化結案報告，宜蘭高架從四城站開始向上爬升。核對兩份報告後，若設點在宜蘭站，除雙鐵疊雙層、高度達九層樓，高鐵還會「拖累」高架化三年，成為翻盤關鍵。

綜合規畫階段，顧問公司作出利弊得失、建議方案，期間須有地方溝通，再由行政部門綜合考量。在各式會議中，方案反覆不定是常態。此次造成政治風暴，關鍵在交通部在不同階段，有不同人對外說明不同方案，成為外界操作武器，最終捲進地方利益，一發不可收拾。

在各界直指是行政院介入要求設址四城站後，行政院一句「誤會」，也讓交通部陷入孤立無援、兩面不是人窘境。也難怪有立委提醒交通部長王國材，在處理專業之前，必須先解決政治問題。

北宜高鐵案成為「政治至上」的案例，追根究柢，全案從前年未經可行性評估，就直接踏著北宜直鐵「進階」下一階段綜合規畫，等同直接跳過「該不該蓋」。但從各項數據都可證明，北宜高鐵興建後，依舊難以改善「國五」壅塞、運能不足，更不用說花蓮、台東，搭高鐵轉乘台鐵，只比一路搭台鐵省15分鐘，還更貴、又要轉乘。

只不過，交通部前部長林佳龍拍板後，在輿論上得分。林卸任後，北宜高鐵設址轉彎，行政院是否介入成攻防焦點後雙手一攤，交通部接下爛攤子，面對民代要求交通部要「傾聽民意」，卻始終無法回到源頭，真正檢視興建必要性、傾聽宜蘭在地人心聲。

台灣重大建設始終無法回歸專業，也造成如今建設遍地開花，卻依然解決不了舊問題。當北宜高鐵案「政治凌駕專業」，儼然已成政治風暴；此案如何落幕還不得而知，就怕背後得利是建商，埋單的卻是全民。

台鐵 風暴 台灣

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