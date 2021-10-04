高鐵宜蘭選址 游錫堃質問交長王國材：專業在哪

高鐵延伸宜蘭選址紛擾不休，立法院長游錫堃3日表示曾質問交通部長王國材。（記者戴永華／攝影）

高鐵延伸宜蘭的選址問題紛擾不休，台鐵 四城站今年8月一夕暴紅，不是因其復古又小巧的外型，而是高鐵延伸宜蘭計畫，四城一度「超車」原先首選的宜蘭車站，引發軒然大波。「四城」與「宜蘭」的拔河，在中央、地方戰火猛烈，已然形成政治風暴 。

曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃昨天表示，交通部動不動就說「尊重專業」，他曾質問交通部長王國材「你講的專業是哪一方面的專業」，對方講不出來。游強調，專業有很多方面，如果尊重專業的話，不能夠只有講工程，必須是各種因素都要考慮，找出最適當的方法。游錫堃說「任何站都有優缺點，但以四城站的缺點最多。」他舉蘇澳鎮及冬山鄉的人要去坐高鐵到台北，必須先開車去四城，停好車買票上月台去搭乘，要花這麼多轉乘時間，「那就直接開車去台北，不必搭高鐵了」。

游錫堃昨到宜蘭美術館參觀雕塑 展，他說高鐵要在宜蘭設站址，是影響宜蘭好幾百年的重大建設，交通部應該尊重地方，多聽人民的意見才最重要。

高鐵延伸宜蘭選址問題，交通部長王國材認為四城、宜蘭等站各有優缺點。（本報資料照片）

王國材回應，選擇站址不是只有工程面，還有景觀、拆遷、農地、聯外交通等議題，四城、宜蘭等四站都有優缺點，宜蘭站方面，是因宜蘭高架、高鐵都爭取到後，在上述項目「打結」了，站體、軌道配置高達九層樓。但他強調，目前都尚未定案，會深入評估專業並傾聽地方民意後決定。

宜蘭縣選出的民進黨立委陳歐珀直言，交通部的高鐵建設要服務誰？「四城站肯定是失敗的交通建設，錯誤的政策比貪汙更可怕。」他將在立院臨時提案，建請行政院審慎檢討設站於四城的適當性。陳說，已有跨黨派立委支持連署，希望至少一半以上立委連署，讓行政院正視宜蘭人聲音。

而這項耗資1700億元（約合61.2億美元）的北宜高鐵案，在各方爭執設站位置的背後，究竟興建目的為何？至今仍一團迷霧，甚至興建的必要性至今未解。攤開去年底綜合規畫報告，宜蘭「兩大痛」：「國五」塞車夢魘、花東運能不足。無論選擇何處設站，都依舊無法根治。

地方紛傳早有人炒地皮；地方傳言，高鐵宜蘭站預定地南、北側早有人卡位買地，一旦設站，利益驚人。今年8月，「四城站」橫空出世，地方傳言設站四城恐與行政院政務委員吳澤成是礁溪鄉玉光村人不無關係。

高鐵宜蘭站址從北到南依序為四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，如今甚少被提的四城站變成優點最多，陳歐珀怒批政策大轉彎的問題出在政院，而四城站高鐵區段徵收範圍以礁溪鄉玉光村為主，正好是吳澤成家族土地。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，全案50多公里、耗資1700億元，幾乎是西部高鐵全線的三分之一，勢必虧損的情況下，誰來埋單？他直指，全案兩年前跳過可行性評估，直接進入綜合規畫，讓原本要解決的問題被忽視。逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭分析，從北宜直鐵到北宜高鐵，「從命題就錯了」，根據北宜高鐵綜規報告，高鐵興建後，無論平常日或假日，都只能移轉「國五」小汽車交通量的5%，無法解決「國五」塞車。