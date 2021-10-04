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黃健庭任國民黨秘書長 江俊霆接專任副秘書長

記者劉宛琳／台北4日電
國民黨主席當選人朱立倫5日上任，4日公布第一波人事名單，由台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，新北市民政局前局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立委林為洲、前立委李彥秀、革實院前院長羅智強、立委謝衣鳳接任副秘書長。（本報資料照片）
國民黨主席當選人朱立倫5日上任，4日公布第一波人事名單，由台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，新北市民政局前局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立委林為洲、前立委李彥秀、革實院前院長羅智強、立委謝衣鳳接任副秘書長。（本報資料照片）

國民黨主席當選人朱立倫明天走馬上任，今天公布第一波人事名單，由台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，新北市民政局前局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立委林為洲、前立委李彥秀、革實院前院長羅智強、立委謝衣鳳接任副秘書長。

朱立倫辦公室表示，黃健庭出身企業界，曾任國大代表、立委，擔任台東縣長任內政績傑出，多次蟬聯五星縣長，廣受黨內外與社會肯定，不但學經歷豐富，且個性上身段柔軟，面對接下來國民黨推動改革與戰鬥議程，可望強化黨政協調、連結社會各界，擴大國民黨支持板塊，有利黨務推動。

此外，專任副秘書長及主席辦公室主任由江俊霆出任，負責督導組發會業務及黨主席對外事務；副秘書長林為洲負責聯繫溝通立法院黨團，落實黨部、黨團、智庫「三合一」的規畫；李彥秀將續任副秘書長，為婦女代表，發揮嫻熟黨務與婦女事務的長才；而羅智強是新媒體領域的戰將，將借重其熟悉議題攻防的專業；謝衣鳳則負責帶領青年相關事務，為黨壯大新世代人才。

黨內人士指出，江俊霆是朱從政之初一路相隨的核心幕僚，歷任桃園、新北等地包括工商、經發、民政局等單位一級主管，與全國各地方人士互動密切、處事手腕細膩，受到各界肯定，除了圈內都稱他為「大頭」之外，更素有「點子王」之稱。未來江俊霆除了出任專任副秘書長、負責督導組發會業務之外，更將兼任主席辦公室主任，負責未來黨主席所有的對外事務。

黨內人士表示，林為洲在黨團總召任內表現突出，戰鬥意志堅強，除了帶領黨團進行議事攻防外，更能主導輿論話題走向，令人耳目一新。而李彥秀出身台北港湖區資深市議員，熟悉社會脈動、也擔任過婦女部主任，更對許多新世代婦女、青年的進步議題有所掌握，督導婦女業務可說是適才適所。

黨內人士也說，歷任黨及府發言人、總統府副秘書長的台北市議員羅智強，在臉書擁百萬粉絲，對經營新媒體有獨到心法與實戰成績，未來將持續協助全黨善用新媒體工具與綠營對戰。而出身農業大縣彰化的立法委員謝衣鳳，擁有政大經濟學博士的高學歷專業，初次擔任立委問政成績亮眼，此次出任黨職除了象徵黨內傳承，承擔起尋找更多優秀青年入黨的重任。

而原任副秘書長的前立法委員柯志恩，據了解，將轉任智庫要職，借重其學界、黨務豐富經驗。

國民黨 臉書

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