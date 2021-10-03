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黑白集／閹割版不在籍投票 另類「政治蠑螈」

黑白集
行政院通過公投不在籍投票，但只限國內跨縣市投票。（本報資料照片）
行政院通過公投不在籍投票，但只限國內跨縣市投票。（本報資料照片）

行政院通過公投不在籍投票法草案，面對缺斤短兩到只剩本土移轉投票的質疑，閣揆蘇貞昌反問：你相信中國會讓台灣人自由行使民主投票權利嗎？果真是占了便宜還賣乖！

不在籍投票包括通訊投票、移轉投票、電子投票等方式，總之就是盡可能方便更多人民投票。但草案只開小門，排除海外投票，更因得益者多屬遠漂就學就業，多半為民進黨支持者的年輕族群，而遭詬病充滿政治算計。

全球已有上百個國家實施不在籍投票，美國從不擔心其僑民在中國或其他非民主國家投票會出包，真不知蘇貞昌的疑慮有何根據。綠委甚至擔心大量台商集中到金門馬祖投票，造成選務負擔，更是莫名其妙。

利用選區人口畫分圖謀政治利益的「傑利蠑螈」素為民主亂象之一；蔡政府只肯推閹割版不在籍投票，正是另類的「政治蠑螈」！

中選會又排除年底公投適用不在籍投票；但公投法早在2018年就修正，中選會去年5月才將草案送行政院，行政院更拖到現在才通過送立法院，就是想拖過年底公投。

民進黨修法譲公投與選舉脫鉤，把公投關進鳥籠；又阻止年底公投適用不在籍投票；更以蠑螈化的不在籍投票，排除境外國人公投權利。套句蘇貞昌的話：你相信民進黨有誠意讓台灣人自由行使民主投票權利嗎？

通訊投票 公投 民進黨

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