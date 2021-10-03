林智堅啟動竹竹併請益之旅 同志貼文「算計太多」

新竹市長林智堅2日展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園。（取材自臉書）

大新竹議題政治攻防，從地方延燒到中央。立法院內政委員會6日將安排專題報告，排案的國民黨籍召委林為洲要求民進黨 政府對行政區劃表態，對竹竹併爭議直球對決。新竹市長林智堅昨啟動大新竹升格請益之旅，首站造訪新竹縣柿餅觀光農場，他期待地方合併升格的聲音能更凝聚共識。

不過，林智堅啟動新竹縣柿餅之行的前一天，民進黨2018年新竹縣長候選人鄭朝方在臉書貼文提及韓劇「魷魚遊戲」，意有所指表示政治工作者如同參加遊戲的人，既合作且競爭，也考驗人性；在竹縣深蹲五年，他的初心並非要跟誰競爭，「算算計計已經太多，不差我了」，他還是當一顆柿餅好了。

林智堅昨訪新竹縣，鄭朝方並未同行。林說，行程是由民進黨新竹市黨部主委陳建名所邀，他不清楚是否有邀鄭朝方，也還來不及看鄭的貼文。鄭朝方說，他並未收到同行邀請，他自己也是行程滿滿，但任何新政策推行，政治人物都需低頭傾聽基層意見，彎腰來說明，不能只是由上而下決定。

大新竹議題在民進黨內恐遭阻力，英系、正國會都有意見。民進黨立委陳亭妃表示，現在大家有「大都小縣」感覺，既然竹竹合併吵得熱烈，建議召開國是會議 探討區域整合議題。時力立委邱顯智說，反對因人設事修法，應從財政收支劃分法、區域劃分法等通盤檢討。

林為洲表示，新竹縣市合併升格是地方期待，但台灣 將來不能繼續存在「重都輕縣」狀況，例如蔡政府稱八年蓋20萬戶社會宅，但目前九成以上社會宅預算都用在六都，其他縣市只分到零頭，新竹縣市外來人口成長全台最快，有更多年輕人需要社會住宅，卻分不到資源；只有確立全國兩級政府，中央才能合理分配最有效的資源。