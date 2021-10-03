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刪Ｑ決戰 陳固守基層或提高質詢聲量 大小綠不同調

記者蔡晉宇、周佑政／台北3
民進黨內人士指出，陳柏惟（圖）如果被罷免，顏家勢力重新掌握政治資源，對整個民進黨在大台中地區2022年選舉的政治布局，當然有不利影響。（本報資料照片）
民進黨內人士指出，陳柏惟（圖）如果被罷免，顏家勢力重新掌握政治資源，對整個民進黨在大台中地區2022年選舉的政治布局，當然有不利影響。（本報資料照片）

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數決戰階段，近來卻傳出大綠、小綠不同調。綠營建議陳柏惟減少北上立法院頻率，全力在選區最後衝刺；但台灣基進則主張，陳應顧及立院表現，藉此對比前立委顏寬恒的低出席率。

綠營人士指出，目前內部民調顯示，投票結果很可能是五五波，最後衝刺期格外重要。民進黨台中立委也說，陳柏惟在國會問政，無疑將增加「暴走」風險，例如前幾天和國防部長邱國正母語交鋒，無助於增加地方反罷免票。

黨內人士說，民進黨與泛綠小黨在網路經營遠勝藍營，是優勢也是隱憂，若因此輕忽組織經營，付出代價恐是早晚的事。

台灣基進幕僚指出，罷免戰至此，早已成台中顏家與陳柏惟在2020選舉的延長賽，過去顏寬恒在國會出席率甚差，已成為反罷免主要宣傳點，陳柏惟勢必不能步上後塵，仍要維持立委的問政品質。

台灣基進組織部主任李雨蓁說，陳柏惟目前每天都是台北、台中來回通勤，幾乎不會住在台中以外的地方，只要不在立法院，就是在地方勤跑。

藍營從黨主席、立法院黨團到台中議會系統，再加上陳柏惟選區的顏寬恒家族，幾乎傾全黨...
藍營從黨主席、立法院黨團到台中議會系統，再加上陳柏惟選區的顏寬恒家族，幾乎傾全黨之力罷免陳柏惟。（記者趙容萱／攝影）

據指出，陳柏惟罷免案，藍綠皆部署重兵，關鍵因素是藍綠都認為刪Ｑ結果，將一定程度影響年底四大公投，藍綠背後各有政治盤算。

民進黨人士表示，罷免陳柏惟是國民黨主席當選人朱立倫首戰，藍營必全力求勝，一旦成功罷免，國民黨將挾此氣勢進逼公投，對民進黨壓力更大，甚至衝擊明年選舉。

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