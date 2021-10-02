蔡政府媒體預算逾11億 藍批搞大內宣

蔡政府編列大批媒體宣導經費，農委會又成大戶。圖為農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）

蔡政府「大內宣」預算 引發爭議，國民黨立委曾銘宗指出，總統府、行政院主管院本部在內12個機關、司法院、考試院及內政部等18個部會主管預算，明年度編列的媒體宣導經費竟超過11億元台幣，質疑給特定媒體「綁樁」；監委也質疑，農委會用公帑行銷萊豬，嚴重違反基金設立用途。

農委會明年度政策宣傳經費居各部會之冠，農委會過去就曾因「1450」網軍案、買「科學人」雜誌廣告預算不符規定等，兩度被監察院要求改進。

監委陳景峻表示，農委會對廣告刊登過程有嚴重疏漏，還數度以「加強文宣」為由要求動用行政院第二預備金，用公帑行銷萊豬，嚴重違反基金設立用途。

儘管監察院曾兩度要求農委會改進，但農委會明年度仍在農業特別收入基金項下編列2690萬元的宣導經費。根據預算書，防檢局媒體宣傳相關費用5000多萬中，以「辦理防範非洲豬瘟邊境 管制及國內防疫 整備計畫，為強化動植物防檢疫政策宣傳，相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費」為最大宗，共約5400萬元。

曾銘宗進一步指出，明年度中央政府編列媒體宣導經費中，農委會主管部分編列了1億4900多萬元，行政院主管單位包括行政院、主計總處、國發會等12個單位，總額也才1億9000多萬元，農委會和所屬單位的預算就逼近行政院和所屬單位的媒體宣導經費，這筆經費中以動植物防疫檢疫局占最多，大約5500萬元。