政府聽不見 人民可拍桌…藍推倒備詢台杯葛 癱瘓立院

國民黨立委1日推倒備詢台，高舉「程序正義已死」看板杯葛議事，民進黨立委則回嗆「逃避質詢，無理取鬧」，立法院再度陷入癱瘓。（記者余承翰／攝影）

立法院朝野再戰，國民黨 團昨天一早即占領官員席，並推倒備詢台，國民黨立委在議場高喊「堅持程序正義、反對違法亂紀」，民進黨 立委也回嗆「不敢質詢、正面對決」，在民進黨團未強力清場下，院會再度癱瘓。民眾黨團總召賴香伶抨擊，藍綠又合演癱瘓國會，這兩個政黨差不多「該進焚化爐、該進垃圾場」。

無法上台備詢的行政院長蘇貞昌說，台灣 防疫成功，經濟成績是11年來新高，連國際媒體都一再肯定，國民黨團這樣亂，讓政府空轉，連在野小黨都不能行使質詢權利，不是人民所樂見。

本報系聯合報報導，不滿「3加11」報告內容，國民黨團上周五起杯葛蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨團昨天捲土重來，一早就提出增列195項討論案；為搶得優先排案權，國民黨團從前天下午就在議場前面排隊卡位，立委陳玉珍甚至準備好行軍床在議場門口守夜，民進黨團並未強硬對抗。

立法院長游錫堃昨早宣告開會後，國民黨立委賴士葆、鄭正鈐等人即推翻備詢台表達抗議。陳玉珍表示，「總統蔡英文曾說，政府聽不見人民的聲音可以拍桌，再聽不到就可以翻桌！」民進黨團則拿出「不敢質詢、正面對決」標語反制。藍綠隔空對峙，沒有發生衝突。民進黨立委喊完口號後即陸續離席，國民黨團副書記長洪孟楷說，民進黨立委把議場當作自拍場，拍完照就要走了。

國民黨團總召費鴻泰質疑，立法院副院長蔡其昌和立法院秘書長林志嘉議事不公，國民黨團停止昨天議事，就是要告訴民進黨與立法院，民主的價值是什麼？民進黨不要以為是立院多數，就可強制蹂躪其他在野黨。

民進黨團總召柯建銘質疑，國民黨團昨天在立院荒腔走板的杯葛表現，難道是黨主席當選人朱立倫要的立院黨團？立院應談論的不是一秒鐘或一天議場的問題，應談國家憲政自主和國民黨究竟要不要質詢？

藍綠再度癱瘓議場，讓民眾黨不滿。賴香伶說，每次朝野衝突，受害最大就是民眾黨和時代力量兩個小黨，她想不透國民黨「焦土策略」真正目的，但國會不需要再合演「用癱瘓國會，實則護航過關」。