我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

政府聽不見 人民可拍桌…藍推倒備詢台杯葛 癱瘓立院

台灣新聞組／台北2日電
國民黨立委1日推倒備詢台，高舉「程序正義已死」看板杯葛議事，民進黨立委則回嗆「逃避質詢，無理取鬧」，立法院再度陷入癱瘓。（記者余承翰／攝影）
國民黨立委1日推倒備詢台，高舉「程序正義已死」看板杯葛議事，民進黨立委則回嗆「逃避質詢，無理取鬧」，立法院再度陷入癱瘓。（記者余承翰／攝影）

立法院朝野再戰，國民黨團昨天一早即占領官員席，並推倒備詢台，國民黨立委在議場高喊「堅持程序正義、反對違法亂紀」，民進黨立委也回嗆「不敢質詢、正面對決」，在民進黨團未強力清場下，院會再度癱瘓。民眾黨團總召賴香伶抨擊，藍綠又合演癱瘓國會，這兩個政黨差不多「該進焚化爐、該進垃圾場」。

無法上台備詢的行政院長蘇貞昌說，台灣防疫成功，經濟成績是11年來新高，連國際媒體都一再肯定，國民黨團這樣亂，讓政府空轉，連在野小黨都不能行使質詢權利，不是人民所樂見。

本報系聯合報報導，不滿「3加11」報告內容，國民黨團上周五起杯葛蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨團昨天捲土重來，一早就提出增列195項討論案；為搶得優先排案權，國民黨團從前天下午就在議場前面排隊卡位，立委陳玉珍甚至準備好行軍床在議場門口守夜，民進黨團並未強硬對抗。

立法院長游錫堃昨早宣告開會後，國民黨立委賴士葆、鄭正鈐等人即推翻備詢台表達抗議。陳玉珍表示，「總統蔡英文曾說，政府聽不見人民的聲音可以拍桌，再聽不到就可以翻桌！」民進黨團則拿出「不敢質詢、正面對決」標語反制。藍綠隔空對峙，沒有發生衝突。民進黨立委喊完口號後即陸續離席，國民黨團副書記長洪孟楷說，民進黨立委把議場當作自拍場，拍完照就要走了。

國民黨團總召費鴻泰質疑，立法院副院長蔡其昌和立法院秘書長林志嘉議事不公，國民黨團停止昨天議事，就是要告訴民進黨與立法院，民主的價值是什麼？民進黨不要以為是立院多數，就可強制蹂躪其他在野黨。

民進黨團總召柯建銘質疑，國民黨團昨天在立院荒腔走板的杯葛表現，難道是黨主席當選人朱立倫要的立院黨團？立院應談論的不是一秒鐘或一天議場的問題，應談國家憲政自主和國民黨究竟要不要質詢？

藍綠再度癱瘓議場，讓民眾黨不滿。賴香伶說，每次朝野衝突，受害最大就是民眾黨和時代力量兩個小黨，她想不透國民黨「焦土策略」真正目的，但國會不需要再合演「用癱瘓國會，實則護航過關」。

國民黨 民進黨 台灣

上一則

為綠解套？黨職併公職退休金逆轉 關中恐遭追繳

下一則

國際潛水賽 陸施壓撤台國旗 10參賽國「自撤國旗」挺台

延伸閱讀

黃健庭擬接國民黨秘書長 連勝文有望副主席

黃健庭擬接國民黨秘書長 連勝文有望副主席
國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？
台立委提議 野柳女王頭進故宮當新國寶 院長急喊：不敢

台立委提議 野柳女王頭進故宮當新國寶 院長急喊：不敢
立院朝野焦土對抗 蘇貞昌22秒吼完施政報告

立院朝野焦土對抗 蘇貞昌22秒吼完施政報告

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
天文館以專業望遠鏡觀察確認，才發現原來是高空氣球。圖／台北市立天文館提供

大台北天空驚見UFO？ 民眾狂打天文館電話「誤會了」

2021-09-27 10:32

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭