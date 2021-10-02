黑白集／社會住宅大夢 小英、柯P都跳票

蔡英文總統(左二)日前出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮。(記者林澔一／攝影)

央行幾度出手打炒房，但房價 不為所動，越打越漲。總裁楊金龍老實承認，「目標太難」，房價無法回到一般人買得起的水準。這就不禁讓人要問：蔡英文 總統當初承諾要建20萬戶社會住宅，而今目標達成了幾多？

蔡英文執政已5年半，迄今完成的社會住宅只有4萬戶，僅達目標兩成。她日前參加新北市一處社宅開工典禮，宣布第二階段8萬戶全面啟動；換言之，20萬戶必然跳票，能完成半數就偷笑了。但總統畢竟不是一般人，她仍大剌剌說，「8年20萬戶的目標沒有改變」。只要你繼續相信文青語言，你就永懷希望。

相形之下，台北市長柯文哲 的信心就不如小英飽滿。當年，他曾喊出「8年5萬戶」社宅的口號，但迄今僅完成3000多戶，即使算上施工中或待開工的1萬多戶，他已預知跳票。去年底柯P就承認5萬戶是「吹牛」，最近他出席「居住正義論壇」時更直言，這個政策應「停看聽」了，以免債留子孫。

沒想到，內政部次長花敬群立刻跳出來奚落柯文哲，說台北市如果要暫緩，不如把土地交出來給中央接手興建。柯文哲怒罵對方是故意扭曲，是在搞「認知作戰」，還嗆花敬群有本事「先蓋一戶」來看看。

這就是小英和柯P社宅大夢的今況。只出一張嘴的中央，總是穩贏不輸。(轉載自聯合報)