新聞評論／歷史教育打造天然獨 蔡政府坐收政治紅利

蔡英文總統。 （本報資料照片）

108課綱實施兩年多，歷史一直是頗具爭議的一科。兩年多來，教師往往拿到新課本就會有新驚嘆，教學現場也不時出現新問題，不少家長也為歷史的空白感到不可思議。國中歷史老師還在感懷消失的三國時代，高中老師又發現歷史已被切得細碎；更讓家長哭笑不得的是，去中國 化後的台灣 史，竟然帶著孩子大玩歷史跳接遊戲。

最近網路社群流傳一段作家吳淡如的錄音檔，吳淡如提到教導國一女兒和其同伴時驚訝發現，從小學到國一的小孩都不識孫中山；在學生認知裡，在當今「民國」之前不是清朝，而是日治時代，再之前是荷蘭時代，更之前則是猿人時代，其中的歷史都消失了。吳淡如強調沒有批評的意思，也不願以偏概全，但仍懷疑這樣的教育 對下一代有什麼好處？

在此同時，一位高中歷史老師投書本報系聯合報指出，歷史被議題式的設計切得細碎，學生學到的不是具時間意識的歷史，而是破碎的歷史事件記憶；而諸如人民與國家權力等議題框架，則讓歷史教育公民課化，歷史教育名存實亡。這位老師也懷疑，沒有歷史感、沒有集體記憶的一群人，缺乏感情凝聚力，無法產生歸屬感，如何團結成一個國家？

吳淡如和高中老師所指範疇不同，但憂心相同；兩人所談合起來，也就是歷史變色加上肢解歷史，卻正好反映了108課綱從國小、國中到高中的12年國教歷史教育根本問題。

根據108歷史課綱，國中採通史架構，高中採專題設計，原意在以國中學習通史的知識基礎，在高中進行主題探究，除避免重複學習，也提升學生思辨與批判能力。但國中歷史略古詳今，壓縮內容，加上大砍教學時數，不但中國史隋唐以上極簡、三國魏晉南北朝消失，世界史同樣中古時代也不見了。當通史變成胡亂橋接的歷史，國中生如何習得完整的歷史基礎知識？到高中又如何能深度探究？

時間軸殘缺的歷史教科書，只是歷史事件堆積簿。當學生在去脈絡化且不具時間意識的歷史裡探索，若得出時空錯置的結論，大概不必太過驚訝。而如果歷史課本講完戰後的台澎金馬一體化，再回頭討論日據時期的政治與社會運動，那麼學生努力去探究岳飛如何大戰張飛，不也只是剛好而已？

至於「歷史教育公民課化」的疑慮，則涉及課綱對歷史主題的選擇與設定。例如，刻意強調在史學界屬相對冷門專史的「人群移動」，難道真如學者所質疑是要淡化台灣自陸移民的源起，讓台灣人變成東亞移民的一環，從而去中華民族化？學生不是不能被教導以今非古反思國家暴力與轉型正義，但如果刻意抽掉當時歷史的社會脈絡，又如何能誠實面對過去？

尤其，中華民國也被課綱攔腰切斷。中國史在1949年逕由中華民國改朝換代成為中華人民共和國；1949年以後的中華民國則銜接日據時期成為台灣史。這完全符合蔡英文總統的史觀：「中華民國台灣」橫空出世70年，1949年以前在中國大陸建國、北伐、抗日乃至國共內戰的中華民國，儼然是另一個國家。然而，去中國化的台灣史，就像從猿人、荷蘭、日治跳接現代台灣，根本是殘破不全的歷史。

歷史學習要求思辨與批判，課綱卻以意識形態裁剪歷史，又以政治正確批判歷史。民進黨執政通過扭曲歷史教育創造了一整個世代的天然獨，蔡政府更坐收歷史變色的政治紅利；歷史教育名存實亡，後果卻由中華民國和整個台灣承擔。