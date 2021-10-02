我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

新聞評論／歷史教育打造天然獨 蔡政府坐收政治紅利

聯合報社論
蔡英文總統。 （本報資料照片）
蔡英文總統。 （本報資料照片）

108課綱實施兩年多，歷史一直是頗具爭議的一科。兩年多來，教師往往拿到新課本就會有新驚嘆，教學現場也不時出現新問題，不少家長也為歷史的空白感到不可思議。國中歷史老師還在感懷消失的三國時代，高中老師又發現歷史已被切得細碎；更讓家長哭笑不得的是，去中國化後的台灣史，竟然帶著孩子大玩歷史跳接遊戲。

最近網路社群流傳一段作家吳淡如的錄音檔，吳淡如提到教導國一女兒和其同伴時驚訝發現，從小學到國一的小孩都不識孫中山；在學生認知裡，在當今「民國」之前不是清朝，而是日治時代，再之前是荷蘭時代，更之前則是猿人時代，其中的歷史都消失了。吳淡如強調沒有批評的意思，也不願以偏概全，但仍懷疑這樣的教育對下一代有什麼好處？

在此同時，一位高中歷史老師投書本報系聯合報指出，歷史被議題式的設計切得細碎，學生學到的不是具時間意識的歷史，而是破碎的歷史事件記憶；而諸如人民與國家權力等議題框架，則讓歷史教育公民課化，歷史教育名存實亡。這位老師也懷疑，沒有歷史感、沒有集體記憶的一群人，缺乏感情凝聚力，無法產生歸屬感，如何團結成一個國家？

吳淡如和高中老師所指範疇不同，但憂心相同；兩人所談合起來，也就是歷史變色加上肢解歷史，卻正好反映了108課綱從國小、國中到高中的12年國教歷史教育根本問題。

根據108歷史課綱，國中採通史架構，高中採專題設計，原意在以國中學習通史的知識基礎，在高中進行主題探究，除避免重複學習，也提升學生思辨與批判能力。但國中歷史略古詳今，壓縮內容，加上大砍教學時數，不但中國史隋唐以上極簡、三國魏晉南北朝消失，世界史同樣中古時代也不見了。當通史變成胡亂橋接的歷史，國中生如何習得完整的歷史基礎知識？到高中又如何能深度探究？

時間軸殘缺的歷史教科書，只是歷史事件堆積簿。當學生在去脈絡化且不具時間意識的歷史裡探索，若得出時空錯置的結論，大概不必太過驚訝。而如果歷史課本講完戰後的台澎金馬一體化，再回頭討論日據時期的政治與社會運動，那麼學生努力去探究岳飛如何大戰張飛，不也只是剛好而已？

至於「歷史教育公民課化」的疑慮，則涉及課綱對歷史主題的選擇與設定。例如，刻意強調在史學界屬相對冷門專史的「人群移動」，難道真如學者所質疑是要淡化台灣自陸移民的源起，讓台灣人變成東亞移民的一環，從而去中華民族化？學生不是不能被教導以今非古反思國家暴力與轉型正義，但如果刻意抽掉當時歷史的社會脈絡，又如何能誠實面對過去？

尤其，中華民國也被課綱攔腰切斷。中國史在1949年逕由中華民國改朝換代成為中華人民共和國；1949年以後的中華民國則銜接日據時期成為台灣史。這完全符合蔡英文總統的史觀：「中華民國台灣」橫空出世70年，1949年以前在中國大陸建國、北伐、抗日乃至國共內戰的中華民國，儼然是另一個國家。然而，去中國化的台灣史，就像從猿人、荷蘭、日治跳接現代台灣，根本是殘破不全的歷史。

歷史學習要求思辨與批判，課綱卻以意識形態裁剪歷史，又以政治正確批判歷史。民進黨執政通過扭曲歷史教育創造了一整個世代的天然獨，蔡政府更坐收歷史變色的政治紅利；歷史教育名存實亡，後果卻由中華民國和整個台灣承擔。

台灣 教育 中國

上一則

美要求台積提供營業機密 王美花背書：美不會外洩資料

下一則

切蛋糕式強拆 花蓮老飯店轟然倒塌

延伸閱讀

新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格

新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格
黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利
昔批「債留子孫」 蔡英文舉債近2兆台幣 將超越馬英九

昔批「債留子孫」 蔡英文舉債近2兆台幣 將超越馬英九

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
天文館以專業望遠鏡觀察確認，才發現原來是高空氣球。圖／台北市立天文館提供

大台北天空驚見UFO？ 民眾狂打天文館電話「誤會了」

2021-09-27 10:32

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭