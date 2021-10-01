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反對拆蔣公銅像 馮世寬：促轉條例不應通過

記者洪哲政／台北1日電
退輔會主委馮世寬。(記者邱德祥／攝影)
退輔會主委馮世寬。(記者邱德祥／攝影)

行政院促轉會建議拆除中正紀念堂內的蔣中正銅像，退輔會主委馮世寬昨天舌戰民進黨立委，馮世寬說，他個人非常反對移除銅像，「蔣公救國救民，解救光復台灣，如果當年沒有蔣公打古寧頭戰役，不會有今天的台灣」。「蔣公」的中正紀念堂是台灣人祖先的，上一輩台灣人都敬重，現在擁有的應留給子孫，沒資格拆掉。

對於移除蔣中正銅像，馮世寬表示，1860年美國南北戰爭，美國故總統林肯發起解放黑奴，到1865年戰爭結束，林肯當年5月就遭暗殺，照理講林肯是美國人最恨的人，因為當時白人死了很多人、黑人失業，但現在會有人要去拆林肯紀念堂嗎？

馮世寬說，美國人不會去打壞華盛頓紀念堂，故總統傑佛遜為統一法案迭遭白人團體反對，也不會遭清算，「沒有蔣中正去打古寧頭、保衛台灣，今天我們可存在這個土地嗎？」他個人非常反對此事，要給歷史留下見證，台灣在荷蘭人的、法國人的、清朝的歷史，都應該留下來，這是台灣人與這塊土地的財產。

不過民進黨立委蔡適應說，西班牙長達36年軍事獨裁的佛朗哥將軍，任內建了一大堆銅像，到現在一座也沒有剩下；他呼籲馮應去了解西班牙這段歷史民主轉型的過程，美國也不會以任何元首生日作為戰爭勝利紀念。

蔡適應並詢問馮世寬，是否支持白色恐怖、支持二二八事件、以及支持總統終身制？馮都稱「不支持」；蔡適應說，這三件事在蔣擔任總統期間都發生過。他可以理解馮的生長背景，但馮應去想想，為什麼民眾會對蔣有不同看法？

馮世寬堅稱，「蔣中正沒什麼不好，沒有他，台灣會存在嗎？紀念他有什麼不好？」美國不紀念偉人，是台美文化傳統信仰不一樣。

蔡適應則指行政院和立法院討論、通過促轉條例時，馮世寬都在場。馮世寬回說，他當時並沒有仔細看條文內容，如今也反對。馮世寬說不對的他應該要講，促轉條例通過，他認為不對。

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