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公投不在籍投票 綠稱2023上路 藍拚年底適用

記者侯俐安、鄭媁／台北1日電
行政院會通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者，可開放在本國境內異地跨縣市投票。圖為2018年九合一大選，投開票所外排隊狀況。（本報資料照片）
行政院會通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者，可開放在本國境內異地跨縣市投票。圖為2018年九合一大選，投開票所外排隊狀況。（本報資料照片）

行政院會昨天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者，可開放在本國境內異地跨縣市投票，預估近200萬人可申請；由於全案還要送立院審議，今年底公投確定來不及適用，最快2023年公投日才會上路。不過在野黨認為沒有拖到下次公投的必要，下周四就會排案審查，力拚年底公投適用。

行政院長蘇貞昌表示，採取何種不在籍投票，要衡酌整個政治情勢，尤其台灣有許多的公民並不在國內，甚至其所在的國家並不是民主國家，常常會有不透明、不民主、不公平、打壓民主的種種事情；這次是從過去投票所工作人員可以在工作地投票的經驗，循序漸進以「移轉投票」的方式，讓有投票權人資格的本人親自在投票日前往投票所投票，這就是台灣移轉投票的不在籍投票規範。

公民投票法在2018年1月修正公布第25條規範，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之。中選會去年將「公民投票不在籍投票法」草案提報行政院，經行政院審查後，改為「全國性公民投票不在籍投票法」草案，昨天院會通過。

根據草案，公投不在籍投票採申請制，符合投票權人資格的民眾，可以書面或線上方式申請；書面申請須填寫申請書、準備身分證影本向戶籍地選委會申請，線上申請則進入線上系統提出。申請期間為發布受理公投不在籍投票公告日起至投票日前60天止。投票日當天投票人於移轉投票地投票。

中選會主委李進勇表示，全台在異地工作、就學人口，約190萬至200萬人，因無先例，無法評估實際會有多少人申請。若立院審議順利，後續依相關辦法，建置電子系統、人員訓練等，初估至少半年，加上民眾申請要在選前60天，因此年底公投前上路，肯定來不及，希望能在2023年公投時適用。

至於海外通訊投票，李進勇說，過去美國採通訊投票出現問題，選務也要具備可信、透明度，通訊投票是否符合祕密投票精神，是否出於投票權人自由意志，都會引起質疑，「不是不能採取，但要取得解決共識」，才能循序漸進。

國民黨立委林為洲說，移轉投票已是最容易執行的方式，沒有拖到下次公投實施的必要。草案送立院後，下周四他就會排案在內政委員會審查，力拚當天完成初審，年底公投即可適用。此外，國民黨也主張「公職人員選罷法」同步討論，可先從總統選舉開始試辦。

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