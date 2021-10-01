新聞眼／蔡英文的民主進步 竟是沒收黨內初選？

有媒體報導，在9月29日民進黨全代會工作小組會議上，民進黨秘書長林錫耀表示，蔡英文希望「六都市長人選由她自己負責協調徵召提名」，圖為蔡英文5月間出席民進黨中常會。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

有媒體報導，在9月29日民進黨 全代會工作小組會議上，民進黨秘書長林錫耀表示，蔡英文 希望「六都市長人選由她自己負責協調徵召提名 」。如果此一構想成真，明年九合一選戰，民進黨六都提名初選就形同被「沒收」。對於一個以「民主進步」為號召的政黨來說，只能說是無限諷刺。

蔡英文意欲親自協調徵召六都市長提名，表面看似是針對黨內派系正國會醞釀的「排除現任優先，一律初選」而來，但實則不然。國民黨或者民進黨，在選舉提名方式上大同小異，不外四種方式：第一種是無爭議的選區直接提名，通常以現任優先選區為主；第二種是艱困選區的徵召；第三種是有競爭者時協調，第四種就是協調不成，則採用初選。

正國會的提議，即使是「一律初選」，但從實務上看，對於初選前是否協調的影響不大，黨內若要先協調再初選，也並無不妥。至於艱困選區的徵召，則更不受影響。但如果是定調「六都由主席親自協調徵召」則不然，等於是讓提名大權全由黨主席掌握。如若協調不成，主席仍握有提名權，黨內民主自然無從談起。

在此情況下，當然會引發民進黨內部反彈。但在民進黨漸趨權力集中、黨內一言堂的情況下，就算黨內有不同意見，恐怕也是敢怒不敢言。正國會中常委陳茂松的話就很能代表民進黨內現況，他說如果蔡總統公開說明自己的此一立場，他也「不敢」有意見。注意，是不敢，不是沒有意見。

當然，這種作法也引發另一個問題，民進黨內同樣有人看到。就是如果蔡英文負責徵召提名，是否要對提名結果負完全責任？事實上，就算提名敗選，蔡英文辭去主席一職，基本上還是不會傷筋動骨，因為屆時她仍然有最後1年多的總統任期，蔡英文不可能因此辭去總統職務，也就是說無論成敗，總統職務都不受影響。

蔡英文要把六都市長協調提名權一把抓，可能是基於多方面的考量。第一是得自自己在總統連任時，遭到賴清德挑戰的啟發，所以想要護航現任者；第二，是對於自身「跛腳」和選戰敗選的恐懼，所以意欲自己主導選戰進行，並透過六都市長的人選繼續掌握黨內權力。但可能還有另一個不足為外人道的原因：如果六都市長可以由黨主席協調提名，2024總統大選是不是也可以如法炮製？提名權一把抓，敗選就是少個主席位子，若勝選則可將政治影響力延長到2024大選和選後，對蔡英文來說，當然是穩賺不賠。

只是這樣的穩賺不賠，卻是讓民進黨越來越專制、威權、獨裁，讓其掛在口中的「民主進步」價值蕩然無存。當蔡英文總統任期已經逐漸進入後段的此時，民進黨還要為了蔡英文的鞏固權力，犧牲自己的理想價值嗎？