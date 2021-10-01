我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

冷眼集／拖時程+擋台商 民進黨步步精算

記者侯俐安、鄭媁
「公投不在籍投票」草案，處處可見綠營政治盤算。圖中為中選會主委李進勇。（記者曾學仁／攝影）
「公投不在籍投票」草案，處處可見綠營政治盤算。圖中為中選會主委李進勇。（記者曾學仁／攝影）

行政院通過「公投不在籍投票」草案，中選會主委李進勇稱立院審查、建置系統，至少要到2023年才能上路。但公民投票法早在2018年就修正，政院9月30日才端出慢燉的修正案，無非是為避開年底公投；不在籍投票先公投、後大選，排除通訊投票、電子投票等方式，只採最簡易的移轉投票，過程一再延宕，若要說背後沒有政治謀畫，是低估選民的智慧。

中選會主委李進勇先前表示，立法後還要建立線上申請系統、工作人員訓練等，今年底公投一定來不及。根據「公職人員選舉罷免法」，現行選務人員早已實施移轉投票，中選會去年5月才把「不在籍公投法」草案送行政院審查，加上民進黨立委紛紛提及所謂「外力介入」等擔憂，顯然對於2018年十項公投結果的陰影猶存。

今年四大公投案雖從8月延到年底，但對執政黨的威脅仍大，一旦挫敗，將是蘇內閣期末考與保衛戰。面對公投，最保險就是壓低投票率，不在籍投票卻是鼓勵投票，對執政黨言當然要先避禍。此時推出不在籍投票，可說是對民眾交代，又不會有立即明顯的威脅。

此外，不在籍投票制度雖可說是向前邁進一步，中選會卻直指「通訊投票」難以驗證是否為自由意志，說穿了，民進黨更害怕的是擔心大門一開，在陸工作台商高達50萬人以上，民進黨擔憂台商是國民黨潛在支持者，若投票更方便，也讓民進黨選舉優勢不再。

不辦通訊投票、只適用台灣國內，卻能兼顧考量民進黨在年輕人支持度高，年輕人熟悉網路，申請手續更易，加上減少在外求學、離鄉背井的學生族群返鄉成本，也進一步掌握年輕人投票動向。

民進黨黨綱中，「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」公民投票精神，一直都是民進黨的主張，但民進黨執政後卻為此畏縮，「全體住民」也被區分為國內與國外，對投票設下重重障礙，表面上所謂進步民主價值，說白了都是政治盤算。

通訊投票 公投 民進黨

上一則

新聞眼／蔡英文的民主進步 竟是沒收黨內初選？

下一則

打完4款疫苗入境英國免隔離 高端未上榜

延伸閱讀

美日星致賀 朱立倫：國民黨回來了 首戰刪Q、立院攻防

美日星致賀 朱立倫：國民黨回來了 首戰刪Q、立院攻防
新聞評論╱如此虛應故事的政府 蔡總統滿意嗎？

新聞評論╱如此虛應故事的政府 蔡總統滿意嗎？
洛城新語／加州郵寄投票永久化的影響

洛城新語／加州郵寄投票永久化的影響
民進黨慶創黨35年 國民黨朱張會促團結

民進黨慶創黨35年 國民黨朱張會促團結

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明