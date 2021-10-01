冷眼集／拖時程+擋台商 民進黨步步精算

「公投不在籍投票」草案，處處可見綠營政治盤算。圖中為中選會主委李進勇。（記者曾學仁／攝影）

行政院通過「公投 不在籍投票」草案，中選會主委李進勇稱立院審查、建置系統，至少要到2023年才能上路。但公民投票法早在2018年就修正，政院9月30日才端出慢燉的修正案，無非是為避開年底公投；不在籍投票先公投、後大選，排除通訊投票 、電子投票等方式，只採最簡易的移轉投票，過程一再延宕，若要說背後沒有政治謀畫，是低估選民的智慧。

中選會主委李進勇先前表示，立法後還要建立線上申請系統、工作人員訓練等，今年底公投一定來不及。根據「公職人員選舉罷免法」，現行選務人員早已實施移轉投票，中選會去年5月才把「不在籍公投法」草案送行政院審查，加上民進黨 立委紛紛提及所謂「外力介入」等擔憂，顯然對於2018年十項公投結果的陰影猶存。

今年四大公投案雖從8月延到年底，但對執政黨的威脅仍大，一旦挫敗，將是蘇內閣期末考與保衛戰。面對公投，最保險就是壓低投票率，不在籍投票卻是鼓勵投票，對執政黨言當然要先避禍。此時推出不在籍投票，可說是對民眾交代，又不會有立即明顯的威脅。

此外，不在籍投票制度雖可說是向前邁進一步，中選會卻直指「通訊投票」難以驗證是否為自由意志，說穿了，民進黨更害怕的是擔心大門一開，在陸工作台商高達50萬人以上，民進黨擔憂台商是國民黨潛在支持者，若投票更方便，也讓民進黨選舉優勢不再。

不辦通訊投票、只適用台灣國內，卻能兼顧考量民進黨在年輕人支持度高，年輕人熟悉網路，申請手續更易，加上減少在外求學、離鄉背井的學生族群返鄉成本，也進一步掌握年輕人投票動向。

民進黨黨綱中，「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」公民投票精神，一直都是民進黨的主張，但民進黨執政後卻為此畏縮，「全體住民」也被區分為國內與國外，對投票設下重重障礙，表面上所謂進步民主價值，說白了都是政治盤算。