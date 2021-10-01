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黃健庭擬接國民黨秘書長 連勝文有望副主席

台灣新聞組／台北1日電
台東縣前縣長黃健庭（左）可望接任國民黨秘書長。右為國民黨主席當選人朱立倫。（記者林俊良／攝影）
台東縣前縣長黃健庭（左）可望接任國民黨秘書長。右為國民黨主席當選人朱立倫。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席當選人朱立倫積極布局黨務新人事，據指出，新任秘書長幾近確定由台東縣前縣長黃健庭出任；國民黨立院黨團明天也將與朱立倫餐敘，討論立院日後攻防戰略。

黃健庭、高雄前副市長李四川都是秘書長或副主席熱門人選，朱立倫徵詢後，因李已任職民間公司，接任意願不高；黃則對副主席較有興趣，但因李四川不願擔任秘書長，因此朱盼黃能接任。此外，中央委員連勝文也有望擔任副主席，朱也可能找國民黨執政縣市長或黃復興重量級人士擔任。

朱立倫感恩之旅昨走訪南部六縣市，朱叫陣民進黨放馬過來，「國民黨、朱立倫沒在怕啦」。朱也力挺「刪Q」和「罷昶」，他批立委陳柏惟整天亂搞，「難怪民眾要罷免他」；罷免立委林昶佐成案後，他也會全力支持。

朱立倫批評陳柏惟在台中海線地區「根本找不到」，陳柏惟反嗆朱公然扯謊。朱辦發言人凌濤再回擊，陳柏惟用台語質詢國防部長邱國正，企圖激化族群對立來迎戰罷免案，後來見風向不對改口道歉，只能藉著攻擊朱立倫來轉移焦點。

朱立倫說，國民黨不怕1450，國民黨在立法院已開始「硬起來了」，行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢，國民黨開始備戰，對於違反民意，不給民眾好好紓困、又不願承認防疫破口、無能的蘇內閣，國民黨一定是全面作戰。

對於新北市長侯友宜至今未與朱立倫公開會面，侯昨說，只要大家為人民、為國家努力做事，各自扮演好自己的角色，就是對國家、人民及黨最好的貢獻。

陳柏惟指出，當選立委之後，背負著眾人期待、也知道有人虎視眈眈，「可說是有求必應，只有做得夠不夠好，不存在沒有服務的問題」，並在龐大的財務壓力下由台灣基進黨補助款直接支援選區，聘請25人服務選區、成立五個直營服務處、建立選服系統工作、總服務案件2900件。

凌濤反擊說，陳柏惟鬧過的笑話多不勝數，例如他曾質疑中共抽砂船是否可以挖出「柴電潛艦伏擊區」，被網友譏為「陳公挖海」。

國民黨 台灣 紓困

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