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黑白集／耍台語金箍棒 救台灣靠3Q？

黑白集
立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟（圖）使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，怒嗆「部長你好鴨霸」。(記者林伯東／攝影)
立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟（圖）使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，怒嗆「部長你好鴨霸」。(記者林伯東／攝影)

「3Q哥」立委陳柏惟即將面臨罷免投票，他可能嫌選情太冷，所以親自在立院表演一場「台語質詢秀」助興。這還不打緊，他糾纏國防部長邱國正陪他唱和；邱國正不從，他立刻罵邱部長「鴨霸（霸道）」。3Q哥的脫軌演出，正好自證了「刪Q」罷免案的正當性。

用台語質詢，陳柏惟不是第一人，因此談不上創新。何況，與客語、原住民語相比，台語不算需要保護的弱勢語言。陳柏惟卻在國防委員會把台語當成金箍棒耍得虎虎生風，這只證明他黔驢技窮。再說，陳柏惟的母親是上海人，他的「母語」並非閩南語。但他和邱國正拉拉扯扯講了一堆，從頭到尾言不及義；從邱國正的不耐，可看出這段質詢已成「垃圾時間」。

陳柏惟選上立委，是台灣的特殊政治現象。他2018年代表基進黨在高雄參選市議員，只得到1萬多票而落選；兩年後他轉戰台中立委，卻以11萬多票擊敗在地立委顏寬恒。原因是那次選舉拜香港反送中之賜，台灣「芒果乾」效應衝天，滿口反中台詞的陳柏惟趁勢而起。誰料，他的全部絕招也僅止於此，至今毫無寸進。

召喚「亡國感」未必是壞事，但糟的是，販售「芒果乾」的人根本不在乎亡不亡國，也不在乎怎麼救國。像陳柏惟這樣，以為用台語質詢就很猛，你能靠他救台灣？

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