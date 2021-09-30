新聞評論╱如此虛應故事的政府 蔡總統滿意嗎？

行政院長蘇貞昌因「3加11」專案報告草草了事遭到在野黨杯葛，他在推擠中以22秒念完短短52字的「施政報告」。(記者陳正興／攝影)

當9月28日成了被遺忘的教師節，這一天，民進黨 在圓山飯店歡慶他們的35歲黨慶；與此同時，立法院則爆發了朝野衝突。在國會，行政院長蘇貞昌因「3加11」專案報告草草了事遭到在野黨杯葛，他在推擠中以22秒念完短短52字的「施政報告」，成為史上最難看的一幕。

這三個場景碎片，拼湊起來，正反射出台灣 社會與政治不整合的窘狀。對於失去的教師節，不少人深感失落，更多人則完全忘了它的存在。對於民進黨35歲黨慶，蔡英文 總統和昔日創黨大老坐在那裡緬懷舊日革命時光；他們似渾然不覺，兩度執政的民進黨已變得比他們當年批判的政權更加濫權霸道。對於初嘗抗爭戰術的藍委，民進黨對他們連譏帶諷，要求他們回歸「理性問政」路線；事實上，這樣的抗爭場面恐不及民進黨當年的十分之一。何況，在民進黨一黨獨大的行徑下，理性問政還有存在的空間嗎？

從任何角度檢視，蘇貞昌都已失去一個稱職閣揆的資格，但蔡英文遲不肯調整內閣人事，讓他繼續在那裡磨耗台灣的前景和人民的耐性。就能力而言，蘇貞昌的格局狹隘，缺乏行政院長應有的宏濶瞻矚；他極度重視行政細節，就是視野不足的證明。就氣度而言，他喜歡貶損他人以自我凸顯，喜好「以威懾人」而非「以德服人」，也說明他缺乏自信。在執政上，他經常陷入「抓小放大」的泥淖，好用過時的管制思維來治理國政；為了掩蓋自己政策的左支右絀，他高度倚賴宣傳術來粉飾太平。

面對「3加11」的決策檢討，蘇貞昌原本可以動之以情、說之以理，好好向民眾說明並表達歉意。但正因才具和胸襟不足，他卻採取硬拗的態度意圖強渡關山，反而激起滔天民怨。試想，民眾已經戴了兩年的口罩，每天擔驚受怕卻打不到想要的疫苗；蘇貞昌對於政府的服務不周之處向民眾彎腰致歉一下，有那麼困難嗎？何況，在疫情期間，蔡政府的「行政集權化」傾向日趨明顯，人民的行動不僅處處受到管制，連基本的人權都不斷受到壓榨和剝奪。政府以為人民的日子好受嗎？那麼，蘇揆為何要表現得如此倨傲？

蘇貞昌在立法院的專案報告草率了事，主要原因，就是自恃民進黨在立法院擁有過半席次，可以予取予求。這種態度的最大謬誤，就是不把立法院當成必須向人民負責的「民意機關」，而把它當成和在野黨角力的「執政黨外掛機構」；正因為如此，主政者渾然忘了人民的存在。當年在野的民進黨拚命在街頭衝撞，就是為了取得更多「為民喉舌」的位置，擊退那些一味捍衛威權統治的「萬年國會」；但如今，民進黨立委毫無主見地力挺蘇貞昌的不良決策，他們又比當年萬年國會的「老賊」進步多少？

如果百年老店的國民黨會成為他們自己進步的障礙，如今35歲的民進黨也已逐漸露出了他們的老態，漸漸忘卻他們曾追求過的理想。因此，一個無才無德在市長選舉中被民意否棄的人，可以煞有介事地在那裡誇耀權威；而一個完全執政的民進黨之立法院卻變得唯唯諾諾，自甘把國會變成橡皮圖章，一味幫蘇貞昌護航。

更重要的是，蔡總統怎麼看她自己領導的政府？加入民進黨才17年的蔡英文，可以假裝不知道民進黨的「前人」都追求過什麼理想，但她會覺得一個橡皮圖章的國會是民主政治的光榮印記嗎？讓一個言不及義的閣揆每天在那裡大放厥詞，就是她的識人之明嗎？