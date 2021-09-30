一手下指導棋 一手接標案 政觀推球員兼裁判挨批走歪

後疫情時代，行政院觀光發展推動委員會原被寄予厚望拚觀光，但蘇揆上任後，兩年多未開會，政院近期更一舉宣布廢止設置要點。(記者黃仲裕／攝影)

蔡政府剛上任時，陸客雪崩式下滑，行政院倚賴觀光 發展推動委員會跨部會解決觀光問題，實際卻是大規模補助，更常有學者打著「政觀推委員」名號，將個人意見對外放話，在政策尚未成形就對外說明補助加碼方案，一手對觀光局「下指導棋」、另一手則接標案，直到被媒體披露才轉為低調，但也讓政觀推被汙名化。

2016年，行政院政務委員張景森擔任政觀推召集人，成為交通部之外，影響蔡政府觀光政策的核心決策圈，也邀學者擔任委員。不過，政觀推原為協調平台，卻變相主導政策，學者委員對外不斷強調「政府不要小氣」、「補助可創造極大效益」，在各項補助政策下，也讓觀旅產業愈來愈倚賴補助。

政觀推在蔡政府執政初期主導多項國旅補助案。2017年國旅首見負成長，交通部持續擴大國旅方案，政觀推委員也下指導棋，要求針對中小學、高中到大學、社會人士及銀髮族等四大年齡層提出不同方案，獲得政觀推同意後，指示各部會研議推動，包含增加戶外教學等，當時曾引來觀光局及國教署私下抱怨，認為以國家預算畫蛇添足，但因是政院下指示，又只能「敢怒不敢言」，後又變相成為全面性國旅補助。

政觀推委員對外放話，儼然凌駕交通部策略，變相對觀光局下指導棋。直到疫情 爆發後，觀旅業成為海嘯第一排，紓困 政策輪番砸近千億台幣，媒體揭露政觀推委員以觀光政策白皮書起草人、政觀推委員之稱，經營旅行社、協會與公司，承接政府標案超過2億台幣，「球員兼裁判」未利益迴避一事才在圈內爆發，引發極大爭議。直到蘇貞昌上任後，政觀推停止開會，時任交通部長林佳龍主導性也勝於過去兩任部長，觀光政策才轉為由部長一手主導。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，蔡英文總統已宣示觀光立國、觀光主流化，假如各部會願意，政觀推可以退位，但關鍵在於，各部會是否會真的遵行。

劉喜臨分析，觀光業務牽涉多元，雖屬交通部管轄，但涉及外交、內政、教育等議題時可資源盤整，創造有效溝通管道，早年包含促成溫泉法主管機關、協調風景區土地變更、放寬相關簽證、駐陸事項等事宜。但政觀推是協調委員會，並非制定政策的機關，2016年以來，政觀推變相主導觀光政策走向，更有部分委員在外呼風喚雨，「確實走歪了」。