我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

一手下指導棋 一手接標案 政觀推球員兼裁判挨批走歪

記者侯俐安
後疫情時代，行政院觀光發展推動委員會原被寄予厚望拚觀光，但蘇揆上任後，兩年多未開會，政院近期更一舉宣布廢止設置要點。(記者黃仲裕／攝影)
後疫情時代，行政院觀光發展推動委員會原被寄予厚望拚觀光，但蘇揆上任後，兩年多未開會，政院近期更一舉宣布廢止設置要點。(記者黃仲裕／攝影)

蔡政府剛上任時，陸客雪崩式下滑，行政院倚賴觀光發展推動委員會跨部會解決觀光問題，實際卻是大規模補助，更常有學者打著「政觀推委員」名號，將個人意見對外放話，在政策尚未成形就對外說明補助加碼方案，一手對觀光局「下指導棋」、另一手則接標案，直到被媒體披露才轉為低調，但也讓政觀推被汙名化。

2016年，行政院政務委員張景森擔任政觀推召集人，成為交通部之外，影響蔡政府觀光政策的核心決策圈，也邀學者擔任委員。不過，政觀推原為協調平台，卻變相主導政策，學者委員對外不斷強調「政府不要小氣」、「補助可創造極大效益」，在各項補助政策下，也讓觀旅產業愈來愈倚賴補助。

政觀推在蔡政府執政初期主導多項國旅補助案。2017年國旅首見負成長，交通部持續擴大國旅方案，政觀推委員也下指導棋，要求針對中小學、高中到大學、社會人士及銀髮族等四大年齡層提出不同方案，獲得政觀推同意後，指示各部會研議推動，包含增加戶外教學等，當時曾引來觀光局及國教署私下抱怨，認為以國家預算畫蛇添足，但因是政院下指示，又只能「敢怒不敢言」，後又變相成為全面性國旅補助。

政觀推委員對外放話，儼然凌駕交通部策略，變相對觀光局下指導棋。直到疫情爆發後，觀旅業成為海嘯第一排，紓困政策輪番砸近千億台幣，媒體揭露政觀推委員以觀光政策白皮書起草人、政觀推委員之稱，經營旅行社、協會與公司，承接政府標案超過2億台幣，「球員兼裁判」未利益迴避一事才在圈內爆發，引發極大爭議。直到蘇貞昌上任後，政觀推停止開會，時任交通部長林佳龍主導性也勝於過去兩任部長，觀光政策才轉為由部長一手主導。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，蔡英文總統已宣示觀光立國、觀光主流化，假如各部會願意，政觀推可以退位，但關鍵在於，各部會是否會真的遵行。

劉喜臨分析，觀光業務牽涉多元，雖屬交通部管轄，但涉及外交、內政、教育等議題時可資源盤整，創造有效溝通管道，早年包含促成溫泉法主管機關、協調風景區土地變更、放寬相關簽證、駐陸事項等事宜。但政觀推是協調委員會，並非制定政策的機關，2016年以來，政觀推變相主導觀光政策走向，更有部分委員在外呼風喚雨，「確實走歪了」。

觀光 紓困 疫情

上一則

美日星致賀 朱立倫：國民黨回來了 首戰刪Q、立院攻防

下一則

蘇貞昌就任後停擺2年 政院觀光推委會被廢

延伸閱讀

台灣循WTO模式加入CPTPP 蔡政府接受一中恐是關鍵

台灣循WTO模式加入CPTPP 蔡政府接受一中恐是關鍵
新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格

新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格
黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望