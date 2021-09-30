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蘇貞昌就任後停擺2年 政院觀光推委會被廢

記者侯俐安／台北30日電
行政院近期宣布廢止「行政院觀光發展推動委員會設置要點」，學界、業界擔心觀光政策少了跨部會任務編組，將影響後疫情時代觀光推動。(記者曾吉松／攝影)
行政院近期宣布廢止「行政院觀光發展推動委員會設置要點」，學界、業界擔心觀光政策少了跨部會任務編組，將影響後疫情時代觀光推動。(記者曾吉松／攝影)

行政院觀光發展推動委員會（簡稱「政觀推」）長期是觀光政策重要協調平台，但行政院長蘇貞昌上任後兩年未開會，政院近期宣布廢止政觀推設置要點；行政院表示，觀光業務由交通部推動，若有需要可開跨部會議。學界、業界擔心觀光政策跨部會事務多，觀光局「叫不動」其他部會，等同弱化後疫情時代觀光推動。

政觀推在2005年成立，目的在整合觀光資源，提升國內旅遊意願、吸引國外人士赴台觀光。最初由行政院副院長擔任召集人，委員有24至30人，內政部、外交部、財政部、經濟部、交通部長等都是委員，早期每三個月開一次會，後來改為六個月，不少觀光決策均在此協調完成。

蔡政府執政初期，陸客雪崩式下滑。行政院修正要點，改由行政院長指派政務委員兼任召集人，交通部長擔任副召集人，每兩個月召開一次，除了相關部會次長，六都市長都必須與會；當時觀光免簽、中小學戶外教學補助等，都曾在委員會中協調。

不過，蘇貞昌上任後，最後一次開會停留在2019年9月。今年3月，國民黨立委江啟臣曾質疑，政觀推可協調各單位，卻都沒有開會，若行政院認為任務編組不重要，「乾脆就廢除」。

立委邱臣遠上月舉行記者會，觀光業界也質疑，政觀推從蘇貞昌就任至今從未開會，政院有用心在推動觀光嗎？

蘇貞昌屢次回答，他上任兩年多以來，非常重視專案即時解決，並重視部會首長的「大部長時代」，開會不一定能解決問題，因此都由部長在各部會的會議上報行政院，再由他主持會議。

行政院近期公告「行政院觀光發展推動委員會設置要點」停止適用，要求交通部加強推動觀光業務，即時視需要開跨部會議。

業界則擔心，觀光產業在後疫情時代影響大，應趁此時做產業體質改革，觀光局屬三級機關，恐怕無法自行擔起責任，「叫不動」其他部會，台灣觀光發展疫情後恐難翻身。

據統計，行政院前院長林全、賴清德任內解編7個任務編組，自今年9月以來，行政院9月9日先解編國際經貿策略小組，9月11日解編觀光發展推動委員會，9月14日解編體育發展委員會；蔡政府總計廢止暫停10個任務編組，目前仍有43個運作編組，包含經貿談判辦公室等。

行政院發言人羅秉成說，蘇院長希望組織功能朝向機動化、扁平化，若有決策應劍及屨及，否則委員會設置恐淪於空轉，也緩不濟急。

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