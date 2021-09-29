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民進黨慶創黨35年 國民黨朱張會促團結

台灣新聞組／台北29日電
「民進黨創黨35周年餐會」28日在圓山飯店舉行，由立法院長游錫堃（右二）以1986黨外後援會召集人身分，邀請組黨前輩們重回圓山飯店敦睦廳共聚首，蔡英文總統（左二）以民進黨黨主席的身分，在秘書長林錫耀（右）陪同下出席。（記者林俊良／攝影）
「民進黨創黨35周年餐會」28日在圓山飯店舉行，由立法院長游錫堃（右二）以1986黨外後援會召集人身分，邀請組黨前輩們重回圓山飯店敦睦廳共聚首，蔡英文總統（左二）以民進黨黨主席的身分，在秘書長林錫耀（右）陪同下出席。（記者林俊良／攝影）

昨天是民進黨創黨35周年紀念日，立法院長游錫堃以1986年「黨外後援會」召集人身分，邀請當年創黨人士重返台北圓山大飯店敘舊。蔡英文總統表示，面對境外威脅，台灣也出現更極端、試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人更要繼續深化台灣民主，促進溝通和解、壯大台灣。

賴清德副總統也透過臉書表示，民進黨一路顛簸，有挫折低谷、有激烈辯證、有路線之爭、有改革修正，但面對威迫從不怯懦，也從未忘記台灣人民的託付與期待。

民進黨35周年紀念餐敘與會者包括民進黨秘書長林錫耀、立法院前院長蘇嘉全、國安會前秘書長康寧祥、行政院前院長張俊雄等人。

蔡英文表示，每一代民進黨人，透過行動和實踐，為台灣民主打下穩固基礎，也把創黨精神，世代傳承了下來；做為現任的民進黨主席，她也時時刻刻提醒自己，「民主進步黨」這塊招牌是有重量的，希望黨內不能忘記創黨決心。

國民黨主席當選人朱立倫（右）28日拜會對手張亞中（左），達成合作共識。（記者曾學...
國民黨主席當選人朱立倫（右）28日拜會對手張亞中（左），達成合作共識。（記者曾學仁／攝影）

此外，國民黨主席當選人朱立倫昨天拜會對手張亞中，兩人晤談約70分鐘，「朱張會」達成未來在「藍軍大智庫」合作共識。張亞中回贈朱「依法不依人、依智不依識」十字，他也很在意「紅統」標籤，盼朱未來召開內部會議，「確認我的兩岸主張是不是紅統？」

朱立倫與張亞中昨會面後表示，兩人都是國父孫中山信徒、故總統蔣經國傳人，在這樣中心理念下，或許在兩岸關係論述等想法與主張不同，但都堅定愛台灣與中華民國，都是黨的一分子，將來在藍軍大智庫下，重要議題與論壇可以密切合作。

張亞中說，他送給朱立倫「依法不依人、依智不依識」十字，這是國民黨未來團結重要基礎；國民黨也唯有團結在共同理念與靈魂下，這個合作才是真正團結，否則就是和稀泥、政治分贓、政治權位分配。

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