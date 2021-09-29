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新聞評論／三言兩語混過 「閃電昌」眼中還有人民？

重磅快評
行政院長蘇貞昌28日赴立法院又遭強力杯葛，在民進黨立委的包圍保護下，用52個字、22秒鐘結束施政報告。（記者陳正興／攝影）
行政院長蘇貞昌28日赴立法院又遭強力杯葛，在民進黨立委的包圍保護下，用52個字、22秒鐘結束施政報告。（記者陳正興／攝影）

中華民國立法院不輸奧運賽場，也是一個創紀錄的地方，蘇貞昌可能剛剛創下了一個新的金氏世界紀錄，他的一份內閣施政報告只有52個字，共花費了22秒鐘，比當年引發太陽花運動的張慶忠的30秒紀錄還快了8秒。

原紀錄保持人是國民黨前立委張慶忠，他在2014年3月17日於內政委員會排審「兩岸服務業貿易協議」時，因為民進黨團搶攻主席台，試圖杯葛議事，作為召委與該次會議主席的張慶忠，因一度被推倒在地而宣布休息後，再次回到議場時身上即帶著數支麥克風，最後在綠委搶奪麥克風激烈衝突中，瑟縮於會議室角落以宣告：「出席人數52人，已達法定人數，開會，進行討論事項，海峽兩岸服貿協議已逾三個月期限，依法視為已經審查，送院會存查，散會。」

張慶忠共花了30秒，因此他的新名號不脛而走，被戲稱「半分忠」，現在蘇貞昌一舉縮短了8秒鐘，只需22秒，完勝張慶忠，或許應該贏得「閃電昌」的新稱號。

張慶忠之後其實有兩位挑戰者，都被稱為「一分瑩」，一位是陳瑩於2016年10月為了一例一休等新制的勞基法修法，花了很短時間快速宣布條文審竣，送交院會審查；另一位是邱議瑩，2017年4月為了前瞻建設特別條例，也是在亂軍中快節奏唸法條文，宣布完成審查。但前者說她其實花了16分鐘，絕不是「一分瑩」；後者則花了一分半鐘，「一分瑩」倒是恰如其分。不過，這兩者都沒有打破「半分忠」的紀錄。

現在蘇貞昌果然不同凡響，高手一出招立刻就破了高懸了七年多的紀錄，讓人嘆為觀止。

但施政報告不比初審的各委員會，它是國家大政方針，是一段時間中國家的前景與方向，有必要莊嚴地向全國人民宣示與承諾，在野黨杯葛是其議事策略，但一遇多年來早已司空見慣的杯葛策略，就將施政報告濃縮為比寒暄都還短的兩三句話，不只是藐視國會而已，更是對人民的輕蔑與鄙薄。

如果張慶忠只是為了一個協議的階段性通過，運用取巧的方式迴避在野黨的質疑，就引爆了一場為時半個多月，讓國會徹底癱瘓的太陽花運動，那蘇貞昌如此毫不將人民放在眼裡的舉措，豈不應讓百萬人上街，讓他嚐嚐什麼是民意的力量？

在野的國民黨此次所以強力杯葛其施政報告的原因，就在於他對4月衛福部作成的3+11的決策，以及它因此造成的破口，既拒不公布真相，又否認這個決策造成了800多條人命的殞落，此一顢頇驕橫的行徑已將其獨夫心態展露無遺，才有如此激烈的反抗。

但蘇貞昌對此不僅不平心靜氣地進行反思，反而變本加厲，乾脆在自家立委的包圍保護下，用52個字、22秒鐘就對人民做了荒唐的交代，人民就要反問，他的眼中還有人民嗎？

這一目中無人，已然無法無天的閣揆，如果再予縱容、慣養，不僅民主徹底遭殃，人民只能等來更淒苦的日子。台灣的民主淪落為慣總統與慣閣揆我行我素的獨裁寵物，毋寧是一種悲哀！

立法院昨再爆焦土對抗，藍綠立委高舉看板互嗆；國民黨團揚言，即日起關閉協商。（記者...
立法院昨再爆焦土對抗，藍綠立委高舉看板互嗆；國民黨團揚言，即日起關閉協商。（記者曾原信／攝影）

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