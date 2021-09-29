立院朝野焦土對抗 蘇貞昌22秒吼完施政報告

立院國民黨團28日再度發動焦土作戰，在民進黨立院黨團層層人牆保護下，行政院長蘇貞昌用22秒鐘狂吼完成57字口頭施政報告，在外圍的國民黨立委鄭正鈐則乘機潑水抗議。（記者陳正興／攝影）

不滿3＋11報告內容，立法院昨天再度爆發焦土對抗。國民黨 立委拂曉出擊，突襲搶占主席台，但在民進黨 立委層層人牆保護下，行政院長蘇貞昌花22秒狂吼完成57字口頭施政報告，藍營高舉「3＋11大破口」看板，綠營則反嗆「我們要質詢」，朝野吵成一團，議場昨再陷入癱瘓，國民黨團揚言即日起焦土杯葛、關閉協商。

民進黨立委前晚搶先夜宿議場門口，國民黨立委突襲搶攻，議場還沒開門，藍綠就發生數波肢體衝突；等大門一開，藍綠以「搶頭香」狠勁衝進議場，重量級立委陳玉珍、蔡易餘率先在主席台前互撞卡位。

上午8時不到，蘇貞昌抵達立院備戰，等立院副院長蔡其昌一宣布開會，現場爆發另一波推擠衝撞。藍綠立委高舉看板互嗆，但在民進黨人數優勢護航下，蘇仍步上發言台聲嘶力竭大喊，他應邀來立院報告，就是要讓國家安全、社會安定、人民安心，台灣 理性發展，經濟成果全民分享。在抗議、吵鬧中，蘇貞昌22秒火速完成口頭施政報告。

施政報告程序完成後，國民黨立委手持看板，試圖阻撓蘇備詢；原本排質詢首棒的時代力量立委邱顯智發言到一半卻無法順利質詢，怒罵國民黨把國會當馬戲團，時力和國民黨互罵，場面混亂。

推擠過程中，國民黨立委鄭正鈐突襲潑水，蘇貞昌臉色難看說，國民黨立委對行政院長來立法院行使職權，用這種潑水方式，這是「暴力政黨」，不讓國人有知的權利，應譴責。在朝野衝突下，院會停擺。

下午透過協調，民進黨立委何志偉、林楚茵分別與邱顯智、民眾黨立委蔡壁如更換質詢棒次，何、林再轉書面質詢，讓原本排序第三位、人在議場的國民黨團總召費鴻泰必須上台質詢。費鴻泰大罵，邱顯智上午已質詢六分鐘，民進黨團竟膽大妄為更換質詢順序，目無法紀、破壞議事。

網友封為「金門女戰神」的陳玉珍戴上格鬥手套，一度跳上主席台單挑多位民進黨立委，議場彷彿競技場。由於其餘執政黨立委均改成書面質詢，消極完成當日總質詢流程，在陳玉珍30分鐘質詢時間結束後，院會宣告散會，草率落幕。

國民黨主席當選人朱立倫說，立法院朝野攻防，國民黨每位立委都非常盡職，尤其陳玉珍表現非常勇猛，蘇內閣不給民眾足夠疫苗，又不願好好紓困，「蘇貞昌該做的不是上台報告，而是下台負責」。

立法院長游錫堃表示，應依朝野協商共識處理，本會期很多議案很急，包括預算案，國會應該對全民負責。