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張亞中爆朱立倫當面問他：你不會選高雄市吧？

記者劉宛琳／台北29日電
孫文學校總校長張亞中29日上午接受電台主持人黃暐瀚專訪。(圖：POP radio提供)
孫文學校總校長張亞中29日上午接受電台主持人黃暐瀚專訪。(圖：POP radio提供)

國民黨主席當選人朱立倫昨天和孫文學校總校長張亞中會談70分鐘，張今上午接受電台主持人黃暐瀚專訪，被問到朱是否有邀請張接任黨職？張亞中表示，他目前沒有這個考量，朱立倫也沒有邀他；不過張爆料，朱有當面問他，「你不會選高雄市吧？」而他確實沒有考慮。

張亞中說，對於朱立倫有沒有找他擔任要職，以及他有沒有接受任何職務，他認為這部分要去問朱立倫；但他很在乎的是，如果大家要在一起做事，理念要相同，不然就只是和稀泥。他也說國民黨不能只是為了2022地方選舉和2024總統大選，結果跟民進黨做的都一樣，這樣只是害了台灣

張亞中還爆料，朱立倫當面問他：「你不會選高雄市吧？」他則回答，自己現在沒有考慮；對於台北市，他也強調沒有這個打算。張亞中說，他更在乎的是黨的理念和路線，在見面時談這種事情沒有必要。

黃暐瀚說，他認為朱找張應該只是禮貌性拜訪，不會執行張亞中說的任何政策。就像2016年蘇貞昌和蔡英文參加黨內總統初選一樣，蔡英文說有重要的職務要麻煩蘇，但實際上就沒有嘛，「朱也不敢給你重要的職務」，朱就是不要這套才出來說張「紅統」做區隔。

此外，對於如何覆電中共總書記習近平，張亞中表示，他會用「如何統一」挑戰北京的「是否統一」，而不是用台獨或是維持現狀。他的文字裡不會把統一兩個字寫進去，但會寫要走向融合，用合、和的概念代表統一。

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