冷眼集／民主進步變民選獨裁 對得起創黨理想？

「民進黨創黨35周年餐會」，蔡英文總統以民進黨黨主席的身分出席。（記者林俊良／攝影）

民進黨 創黨昨天滿35年了。立法院長游錫堃邀請當年創黨同志重返圓山敘舊，蔡英文 總統到場致意，還說時時提醒自己，「民主進步黨」這塊招牌是有重量的。不過，完全執政的民進黨，除了重回圓山緬懷，是否還記得並實踐當年創黨的理想？

民進黨早在2000年就已贏得中央政權，陳水扁八年執政，加上蔡英文超過五年的完全執政，套用基隆市長林右昌在2018年代理主席的那句名言，「人民已經不欠民進黨了」。如今若再以創黨艱難展現「當年勇」、「討拍」，恐怕只會適得其反。

創黨確實艱難，但比較起來，堅持創黨理想，更屬不易。就像民進黨前主席施明德所說，「承受苦難易，抗拒誘惑難」。35年黨慶，回首來時路，民進黨應該自問：完全執政之後，抗拒了多少權力的誘惑？

黨政大員28日齊集圓山飯店，立院卻因在野黨不滿行政院長蘇貞昌「3＋11」專案報告，引爆杯葛衝突。只是，當年在街頭狂飆的民進黨，早已入主國家殿堂；而面對自己再熟悉不過的議事抗爭場面，從蘇貞昌口中回嗆國民黨立委「暴力政黨行為」，更讓人有時空錯置之感。

如今的民進黨，被形容為「民選獨裁」。當年對抗刑法一百條、反對集會遊行 限制、要求黨政軍退出媒體，這些民主精神是否還存在？如果民進黨仍是在野黨，對於中央政府防疫表現、中央官員應對民眾的態度，真能行禮如儀質詢？如果還記得「創黨精神」，焉能不勇於挑戰威權？焉能不捍衛言論自由？

35歲的政黨，確是邁入成熟，承擔責任的年紀；有多深刻的反省，更決定這個政黨的招牌，會有多少重量。