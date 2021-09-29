我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

新聞評論／3Q哥喜事變悲劇事小 操弄意識形態才卑劣

重磅快評
立法院針對委員會詢答新設口譯機制，基進黨立委陳柏維啟用台語傳譯機制，但備詢的國防部長邱國正表示，語言是溝通工具，工具能夠共用會比較方便，引起兩造唇槍舌劍。(圖：取自立法院直播)
立法院針對委員會詢答新設口譯機制，基進黨立委陳柏維啟用台語傳譯機制，但備詢的國防部長邱國正表示，語言是溝通工具，工具能夠共用會比較方便，引起兩造唇槍舌劍。(圖：取自立法院直播)

面臨罷免壓力的台灣基進立委陳柏惟用台語質詢國防部長邱國正引發紛爭，或許眼見罷免聲浪更為大增，未久即以「喜事變悲劇」發文致歉，表示沒有理由跟動機製造衝突；但仔細檢視，又怎不讓人質疑這是陳柏惟精心策畫的一場政治反撲？

在台灣，真正弱勢民族者使用母語，或許不見得真能在政府部門間暢行無阻，但相信均會受到絕大多數人民的尊重與支持。例如之前的原住民王光祿等打獵釋憲案言詞辯論庭，王光祿當庭使用母語爭取權益、並由通譯當場口譯，又何曾受到絲毫浪費時間、人力物力質疑？

但陳柏惟質詢邱國正則不然。一方面陳柏惟並非不會說國語，再則其母親籍貫上海，自不免讓人質疑台語真是他唯一「母語」？立委質詢官員分秒必爭，卻寧捨最便捷的語言溝通工具，還對建議他使用彼此使用共同的工具的邱國正扣以「鴨霸」大帽，這那裡是陳柏惟所說的「只是卑微希望能使用台語進行質詢」？

更且就事論事，為尊重國家多元文化之精神，促進國家語言之傳承、復振及發展，因此立法院通過了國家語言發展法，其主管機關是文化部，就算與語言教學相關也是教育部的事。陳柏惟豈會不知？不在質詢兩部時堅持，卻明挑對職責攸關國家安全的國防部長「開母語砲」，這那裡是「喜事」？

也難怪立即有網民指出，如果真要堅持說台語，那就請陳柏惟把美國航空母艦、黑蝙蝠中隊、雲豹八輪裝甲車等用台語「流利」的質詢國防部，更不要說是精確打擊、榴彈砲、精靈炸彈等軍事術語或武器名稱，不使用國語，又如何能達到快速溝通效果？

陳柏惟說，值此非常時期，他沒有理由也沒有動機製造衝突，更是「此地無銀三百兩」。確實，面臨被罷免危機，低調是一招，卻絕非唯一或最優的一招，難道韓國瑜被罷免高雄市長之前還不夠低調？相對於低調，操作成最廉價的意識形態之戰，更是許多綠營政治人物慣用套路。從「中文、北京話」與「母語、台語」的對立，再延伸至「親中vs.愛台」的政治操作，不過僅一步之遙！

說穿了，只怕陳柏惟想打的就是政治召喚牌，期能召喚出深綠、獨派出來保駕護航；卻是機關算盡，就沒算到會碰到一個軟中帶硬的邱國正，終致操作過頭演變成陳柏惟個人的「政治悲劇」，更不禁讓人想起電影「賭神」中的這句精典台詞：年輕人就是年輕人，太衝動了！

國防部 台灣 教育部

上一則

女性勞參率降 照顧父母是主因 學者建議推廣長照假

下一則

「唐鳳獸」影片花20萬 議員模仿拍攝版0元

延伸閱讀

3Q立委陳柏惟台語質詢 國防部長嗆：工具要能共用

3Q立委陳柏惟台語質詢 國防部長嗆：工具要能共用
強化後備戰力 國防部：每年3.5萬役男下部隊

強化後備戰力 國防部：每年3.5萬役男下部隊
下架民進黨…朱立倫宣戰：4大公投=倒閣投票

下架民進黨…朱立倫宣戰：4大公投=倒閣投票
罷免陳柏惟 朱立倫主席立威第一戰

罷免陳柏惟 朱立倫主席立威第一戰

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限