新聞評論／3Q哥喜事變悲劇事小 操弄意識形態才卑劣

立法院針對委員會詢答新設口譯機制，基進黨立委陳柏維啟用台語傳譯機制，但備詢的國防部長邱國正表示，語言是溝通工具，工具能夠共用會比較方便，引起兩造唇槍舌劍。(圖：取自立法院直播)

面臨罷免壓力的台灣 基進立委陳柏惟用台語質詢國防部 長邱國正引發紛爭，或許眼見罷免聲浪更為大增，未久即以「喜事變悲劇」發文致歉，表示沒有理由跟動機製造衝突；但仔細檢視，又怎不讓人質疑這是陳柏惟精心策畫的一場政治反撲？

在台灣，真正弱勢民族者使用母語，或許不見得真能在政府部門間暢行無阻，但相信均會受到絕大多數人民的尊重與支持。例如之前的原住民王光祿等打獵釋憲案言詞辯論庭，王光祿當庭使用母語爭取權益、並由通譯當場口譯，又何曾受到絲毫浪費時間、人力物力質疑？

但陳柏惟質詢邱國正則不然。一方面陳柏惟並非不會說國語，再則其母親籍貫上海，自不免讓人質疑台語真是他唯一「母語」？立委質詢官員分秒必爭，卻寧捨最便捷的語言溝通工具，還對建議他使用彼此使用共同的工具的邱國正扣以「鴨霸」大帽，這那裡是陳柏惟所說的「只是卑微希望能使用台語進行質詢」？

更且就事論事，為尊重國家多元文化之精神，促進國家語言之傳承、復振及發展，因此立法院通過了國家語言發展法，其主管機關是文化部，就算與語言教學相關也是教育部 的事。陳柏惟豈會不知？不在質詢兩部時堅持，卻明挑對職責攸關國家安全的國防部長「開母語砲」，這那裡是「喜事」？

也難怪立即有網民指出，如果真要堅持說台語，那就請陳柏惟把美國航空母艦、黑蝙蝠中隊、雲豹八輪裝甲車等用台語「流利」的質詢國防部，更不要說是精確打擊、榴彈砲、精靈炸彈等軍事術語或武器名稱，不使用國語，又如何能達到快速溝通效果？

陳柏惟說，值此非常時期，他沒有理由也沒有動機製造衝突，更是「此地無銀三百兩」。確實，面臨被罷免危機，低調是一招，卻絕非唯一或最優的一招，難道韓國瑜被罷免高雄市長之前還不夠低調？相對於低調，操作成最廉價的意識形態之戰，更是許多綠營政治人物慣用套路。從「中文、北京話」與「母語、台語」的對立，再延伸至「親中vs.愛台」的政治操作，不過僅一步之遙！

說穿了，只怕陳柏惟想打的就是政治召喚牌，期能召喚出深綠、獨派出來保駕護航；卻是機關算盡，就沒算到會碰到一個軟中帶硬的邱國正，終致操作過頭演變成陳柏惟個人的「政治悲劇」，更不禁讓人想起電影「賭神」中的這句精典台詞：年輕人就是年輕人，太衝動了！