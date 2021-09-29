新聞評論／3Q哥喜事變悲劇事小 操弄意識形態才卑劣
面臨罷免壓力的台灣基進立委陳柏惟用台語質詢國防部長邱國正引發紛爭，或許眼見罷免聲浪更為大增，未久即以「喜事變悲劇」發文致歉，表示沒有理由跟動機製造衝突；但仔細檢視，又怎不讓人質疑這是陳柏惟精心策畫的一場政治反撲？
在台灣，真正弱勢民族者使用母語，或許不見得真能在政府部門間暢行無阻，但相信均會受到絕大多數人民的尊重與支持。例如之前的原住民王光祿等打獵釋憲案言詞辯論庭，王光祿當庭使用母語爭取權益、並由通譯當場口譯，又何曾受到絲毫浪費時間、人力物力質疑？
但陳柏惟質詢邱國正則不然。一方面陳柏惟並非不會說國語，再則其母親籍貫上海，自不免讓人質疑台語真是他唯一「母語」？立委質詢官員分秒必爭，卻寧捨最便捷的語言溝通工具，還對建議他使用彼此使用共同的工具的邱國正扣以「鴨霸」大帽，這那裡是陳柏惟所說的「只是卑微希望能使用台語進行質詢」？
更且就事論事，為尊重國家多元文化之精神，促進國家語言之傳承、復振及發展，因此立法院通過了國家語言發展法，其主管機關是文化部，就算與語言教學相關也是教育部的事。陳柏惟豈會不知？不在質詢兩部時堅持，卻明挑對職責攸關國家安全的國防部長「開母語砲」，這那裡是「喜事」？
也難怪立即有網民指出，如果真要堅持說台語，那就請陳柏惟把美國航空母艦、黑蝙蝠中隊、雲豹八輪裝甲車等用台語「流利」的質詢國防部，更不要說是精確打擊、榴彈砲、精靈炸彈等軍事術語或武器名稱，不使用國語，又如何能達到快速溝通效果？
陳柏惟說，值此非常時期，他沒有理由也沒有動機製造衝突，更是「此地無銀三百兩」。確實，面臨被罷免危機，低調是一招，卻絕非唯一或最優的一招，難道韓國瑜被罷免高雄市長之前還不夠低調？相對於低調，操作成最廉價的意識形態之戰，更是許多綠營政治人物慣用套路。從「中文、北京話」與「母語、台語」的對立，再延伸至「親中vs.愛台」的政治操作，不過僅一步之遙！
說穿了，只怕陳柏惟想打的就是政治召喚牌，期能召喚出深綠、獨派出來保駕護航；卻是機關算盡，就沒算到會碰到一個軟中帶硬的邱國正，終致操作過頭演變成陳柏惟個人的「政治悲劇」，更不禁讓人想起電影「賭神」中的這句精典台詞：年輕人就是年輕人，太衝動了！
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