外交官之死二審逆轉 謝長廷告歐鴻鍊誣陷 敗訴確定

外交部前部長歐鴻鍊(右圖)稱駐日代表謝長廷(左圖)「逼死了蘇啟誠」，謝提損害賠償，高院28日判謝敗訴確定。(本報資料照片)

外交部前部長歐鴻鍊前年上廣播節目，指駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」，網友留言批謝，謝提訴訟求償80萬元(台幣，下同，約2.8萬美元)；一審認為歐未盡查證義務，判賠30萬元，雙方上訴，二審台灣 高等法院認定歐是因蘇啟誠遺孀范姜真媺告知才有此發言，有合理憑據確信，昨廢棄原判決，判謝敗訴確定。

高院 指出，歐鴻鍊曾致電范姜真媺，她說「聽聞外交部關心人士告知謝長廷在部內聲稱蘇啟誠有憂鬱症 」；范姜真媺寫給歐的信函也提及此事，為此，她與外交部長吳釗燮在官邸面談時，曾懇請「管好謝長廷嘴巴」不要再傷害家屬。

歐鴻鍊友人說，歐鴻鍊確實與蘇啟誠遺孀談話而聽到相關資訊，自己已善盡求證；雖然一審結果讓歐有些驚訝，但一直相信司法會還他公道。至截稿，未聯繫上歐鴻鍊，謝長廷也未回應。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台籍旅客滯留關西機場，民眾議論，矛頭原對準謝長廷，後來網軍帶風向，蘇啟誠疑不堪壓力輕生。

歐鴻鍊2019年上廣播節目，稱謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長），為了卸罪、脫罪，就說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。」網友在節目網頁下方留下批謝言論，謝提損害賠償訴訟，求償80萬元。新北地院認為歐未盡查證義務，判賠30萬元。

高院開庭時，謝的律師主張就算范姜真媺告知歐鴻鍊她的聽聞，但她當時處於悲痛慌亂情緒，對聽聞內容記憶是否正確有疑義，歐鴻鍊把「不知名人士」的傳聞當成自己見聞，更加油添醋咬定謝說蘇啟誠有憂鬱症，「以毀損名譽為唯一目的」。

高院認為歐鴻鍊是因范姜真媺敘述而知道這些事，憑據確信「謝長廷稱蘇啟誠有憂鬱症」是真的，謝長廷請求賠償他名譽損害於法不合。